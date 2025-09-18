METANIA GAMES (METANIA) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga METANIA GAMES untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak METANIA yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga METANIA GAMES % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.02994 $0.02994 $0.02994 -0.23% USD Sebenarnya Ramalan METANIA GAMES Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) METANIA GAMES (METANIA) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, METANIA GAMES berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.02994 pada tahun 2025. METANIA GAMES (METANIA) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, METANIA GAMES berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.031437 pada tahun 2026. METANIA GAMES (METANIA) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan METANIA yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.033008 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. METANIA GAMES (METANIA) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan METANIA yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.034659 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. METANIA GAMES (METANIA) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran METANIA pada tahun 2029 ialah $ 0.036392 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. METANIA GAMES (METANIA) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran METANIA pada tahun 2030 ialah $ 0.038211 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. METANIA GAMES (METANIA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga METANIA GAMES berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.062243. METANIA GAMES (METANIA) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga METANIA GAMES berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.101387. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.02994 0.00%

2026 $ 0.031437 5.00%

2027 $ 0.033008 10.25%

2028 $ 0.034659 15.76%

2029 $ 0.036392 21.55%

2030 $ 0.038211 27.63%

2031 $ 0.040122 34.01%

2032 $ 0.042128 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.044235 47.75%

2034 $ 0.046446 55.13%

2035 $ 0.048769 62.89%

2036 $ 0.051207 71.03%

2037 $ 0.053767 79.59%

2038 $ 0.056456 88.56%

2039 $ 0.059279 97.99%

2040 $ 0.062243 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga METANIA GAMES Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.02994 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.029944 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.029968 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.030063 0.41% Ramalan HargaMETANIA GAMES (METANIA) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk METANIA pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.02994 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaMETANIA GAMES (METANIA) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi METANIA, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.029944 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaMETANIA GAMES (METANIA) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi METANIA, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.029968 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaMETANIA GAMES (METANIA)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk METANIA ialah $0.030063 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga METANIA GAMES Semasa Harga Semasa $ 0.02994$ 0.02994 $ 0.02994 Perubahan Harga (24J) -0.22% Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Kelantangan (24J) $ 110.37K$ 110.37K $ 110.37K Kelantangan (24J) -- Harga terkini METANIA ialah $ 0.02994. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -0.23%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 110.37K. Tambahan pula, METANIA mempunyai bekalan edaran sebanyak 0.00 dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 0.00. Lihat Harga Langsung METANIA

METANIA GAMES Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung METANIA GAMES, harga semasa METANIA GAMES ialah 0.02994USD. Bekalan edaran METANIA GAMES(METANIA) ialah 0.00 METANIA , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $0.00 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.00% $ -0.000059 $ 0.03003 $ 0.02984

7 Hari -0.06% $ -0.002219 $ 0.03218 $ 0.02933

30 Hari 0.14% $ 0.003590 $ 0.03932 $ 0.02349 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, METANIA GAMES telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000059 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, METANIA GAMES didagangkan pada paras tertinggi $0.03218 dan paras terendah $0.02933 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.06% . Trend terkini ini mempamerkan potensi METANIA untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, METANIA GAMES telah mengalami perubahan sebanyak 0.14% , mencerminkan kira-kira $0.003590 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa METANIA berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga METANIA GAMES yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh METANIA

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga METANIA GAMES (METANIA) Berfungsi? Modul Ramalan Harga METANIA GAMES ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan METANIA berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap METANIA GAMES untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi METANIA, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga METANIA GAMES. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan METANIA. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum METANIA untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan METANIA GAMES.

Mengapa Ramalan Harga METANIA Penting?

METANIA Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahMETANIA berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,METANIA akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga METANIA pada bulan depan? Menurut METANIA GAMES (METANIA) alat ramalan harga, harga METANIA yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 METANIA pada tahun 2026? Harga 1METANIA GAMES (METANIA) hari ini ialah $0.02994 . Mengikut modul ramalan di atas, METANIA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga METANIA pada tahun 2027? METANIA GAMES (METANIA) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 METANIA menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga METANIA pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, METANIA GAMES (METANIA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga METANIA pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, METANIA GAMES (METANIA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 METANIA pada tahun 2030? Harga 1METANIA GAMES (METANIA) hari ini ialah $0.02994 . Mengikut modul ramalan di atas, METANIA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga METANIA untuk 2040? METANIA GAMES (METANIA) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 METANIA menjelang tahun 2040.