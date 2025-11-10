Meta Platforms (METAON) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Meta Platforms untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak METAON yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Meta Platforms % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $635.38 $635.38 $635.38 -0.13% USD Sebenarnya Ramalan Meta Platforms Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Meta Platforms (METAON) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Meta Platforms berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 635.38 pada tahun 2025. Meta Platforms (METAON) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Meta Platforms berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 667.149 pada tahun 2026. Meta Platforms (METAON) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan METAON yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 700.5064 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Meta Platforms (METAON) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan METAON yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 735.5317 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Meta Platforms (METAON) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran METAON pada tahun 2029 ialah $ 772.3083 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Meta Platforms (METAON) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran METAON pada tahun 2030 ialah $ 810.9237 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Meta Platforms (METAON) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Meta Platforms berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1,320.9093. Meta Platforms (METAON) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Meta Platforms berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2,151.6222. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 635.38 0.00%

2026 $ 667.149 5.00%

2027 $ 700.5064 10.25%

2028 $ 735.5317 15.76%

2029 $ 772.3083 21.55%

2030 $ 810.9237 27.63%

2031 $ 851.4699 34.01%

2032 $ 894.0434 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 938.7456 47.75%

2034 $ 985.6829 55.13%

2035 $ 1,034.9670 62.89%

2036 $ 1,086.7154 71.03%

2037 $ 1,141.0511 79.59%

2038 $ 1,198.1037 88.56%

2039 $ 1,258.0089 97.99%

2040 $ 1,320.9093 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Meta Platforms Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 635.38 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 635.4670 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 635.9892 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 637.9911 0.41% Ramalan HargaMeta Platforms (METAON) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk METAON pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $635.38 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaMeta Platforms (METAON) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi METAON, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $635.4670 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaMeta Platforms (METAON) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi METAON, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $635.9892 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaMeta Platforms (METAON)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk METAON ialah $637.9911 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Meta Platforms Semasa Harga Semasa $ 635.38$ 635.38 $ 635.38 Perubahan Harga (24J) -0.13% Modal Pasaran $ 1.85M$ 1.85M $ 1.85M Bekalan Peredaran 2.91K 2.91K 2.91K Kelantangan (24J) $ 58.32K$ 58.32K $ 58.32K Kelantangan (24J) -- Harga terkini METAON ialah $ 635.38. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -0.13%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 58.32K. Tambahan pula, METAON mempunyai bekalan edaran sebanyak 2.91K dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 1.85M. Lihat Harga Langsung METAON

Cara Membeli Meta Platforms (METAON) Cuba beli METAON? Anda kini boleh membeli METAON melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran.

Meta Platforms Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Meta Platforms, harga semasa Meta Platforms ialah 635.38USD. Bekalan edaran Meta Platforms(METAON) ialah 0.00 METAON , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $1.85M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0.029999 $ 661.54 $ 606.45

7 Hari -0.02% $ -17.6700 $ 661.54 $ 602.78

30 Hari -0.08% $ -58.4099 $ 759.99 $ 602.78 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Meta Platforms telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.029999 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Meta Platforms didagangkan pada paras tertinggi $661.54 dan paras terendah $602.78 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.02% . Trend terkini ini mempamerkan potensi METAON untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Meta Platforms telah mengalami perubahan sebanyak -0.08% , mencerminkan kira-kira $-58.4099 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa METAON berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Meta Platforms yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh METAON

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Meta Platforms (METAON) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Meta Platforms ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan METAON berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Meta Platforms untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi METAON, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Meta Platforms. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan METAON. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum METAON untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Meta Platforms.

Mengapa Ramalan Harga METAON Penting?

METAON Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahMETAON berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,METAON akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga METAON pada bulan depan? Menurut Meta Platforms (METAON) alat ramalan harga, harga METAON yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 METAON pada tahun 2026? Harga 1Meta Platforms (METAON) hari ini ialah $635.38 . Mengikut modul ramalan di atas, METAON akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga METAON pada tahun 2027? Meta Platforms (METAON) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 METAON menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga METAON pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Meta Platforms (METAON) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga METAON pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Meta Platforms (METAON) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 METAON pada tahun 2030? Harga 1Meta Platforms (METAON) hari ini ialah $635.38 . Mengikut modul ramalan di atas, METAON akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga METAON untuk 2040? Meta Platforms (METAON) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 METAON menjelang tahun 2040.