Meta xStock (METAX) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Meta xStock untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak METAX yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Meta xStock % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $636.67 $636.67 $636.67 +0.87% USD Sebenarnya Ramalan Meta xStock Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Meta xStock (METAX) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Meta xStock berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 636.67 pada tahun 2025. Meta xStock (METAX) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Meta xStock berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 668.5035 pada tahun 2026. Meta xStock (METAX) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan METAX yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 701.9286 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Meta xStock (METAX) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan METAX yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 737.0251 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Meta xStock (METAX) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran METAX pada tahun 2029 ialah $ 773.8763 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Meta xStock (METAX) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran METAX pada tahun 2030 ialah $ 812.5701 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Meta xStock (METAX) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Meta xStock berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1,323.5912. Meta xStock (METAX) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Meta xStock berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2,155.9906. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 636.67 0.00%

2026 $ 668.5035 5.00%

2027 $ 701.9286 10.25%

2028 $ 737.0251 15.76%

2029 $ 773.8763 21.55%

2030 $ 812.5701 27.63%

2031 $ 853.1986 34.01%

2032 $ 895.8586 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 940.6515 47.75%

2034 $ 987.6841 55.13%

2035 $ 1,037.0683 62.89%

2036 $ 1,088.9217 71.03%

2037 $ 1,143.3678 79.59%

2038 $ 1,200.5362 88.56%

2039 $ 1,260.5630 97.99%

2040 $ 1,323.5912 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Meta xStock Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 636.67 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 636.7572 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 637.2805 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 639.2864 0.41% Ramalan HargaMeta xStock (METAX) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk METAX pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $636.67 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaMeta xStock (METAX) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi METAX, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $636.7572 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaMeta xStock (METAX) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi METAX, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $637.2805 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaMeta xStock (METAX)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk METAX ialah $639.2864 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Meta xStock Semasa Harga Semasa $ 636.67$ 636.67 $ 636.67 Perubahan Harga (24J) +0.87% Modal Pasaran $ 3.82M$ 3.82M $ 3.82M Bekalan Peredaran 6.00K 6.00K 6.00K Kelantangan (24J) $ 130.77K$ 130.77K $ 130.77K Kelantangan (24J) -- Harga terkini METAX ialah $ 636.67. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +0.87%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 130.77K. Tambahan pula, METAX mempunyai bekalan edaran sebanyak 6.00K dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 3.82M. Lihat Harga Langsung METAX

Cara Membeli Meta xStock (METAX) Cuba beli METAX? Anda kini boleh membeli METAX melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Meta xStock dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli METAXSekarang

Meta xStock Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Meta xStock, harga semasa Meta xStock ialah 636.73USD. Bekalan edaran Meta xStock(METAX) ialah 0.00 METAX , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $3.82M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.00% $ -1.3899 $ 662.93 $ 612.28

7 Hari -0.02% $ -14.8999 $ 662.93 $ 600.71

30 Hari -0.10% $ -74.4099 $ 758.37 $ 600.71 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Meta xStock telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-1.3899 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Meta xStock didagangkan pada paras tertinggi $662.93 dan paras terendah $600.71 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.02% . Trend terkini ini mempamerkan potensi METAX untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Meta xStock telah mengalami perubahan sebanyak -0.10% , mencerminkan kira-kira $-74.4099 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa METAX berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Meta xStock yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh METAX

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Meta xStock (METAX) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Meta xStock ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan METAX berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Meta xStock untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi METAX, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Meta xStock. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan METAX. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum METAX untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Meta xStock.

Mengapa Ramalan Harga METAX Penting?

METAX Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahMETAX berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,METAX akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga METAX pada bulan depan? Menurut Meta xStock (METAX) alat ramalan harga, harga METAX yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 METAX pada tahun 2026? Harga 1Meta xStock (METAX) hari ini ialah $636.67 . Mengikut modul ramalan di atas, METAX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga METAX pada tahun 2027? Meta xStock (METAX) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 METAX menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga METAX pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Meta xStock (METAX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga METAX pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Meta xStock (METAX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 METAX pada tahun 2030? Harga 1Meta xStock (METAX) hari ini ialah $636.67 . Mengikut modul ramalan di atas, METAX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga METAX untuk 2040? Meta xStock (METAX) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 METAX menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang