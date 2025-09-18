Mey Network (MEY) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Mey Network untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak MEY yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Mey Network % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.10384 $0.10384 $0.10384 -2.66% USD Sebenarnya Ramalan Mey Network Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Mey Network (MEY) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Mey Network berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.10384 pada tahun 2025. Mey Network (MEY) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Mey Network berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.109032 pada tahun 2026. Mey Network (MEY) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MEY yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.114483 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Mey Network (MEY) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MEY yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.120207 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Mey Network (MEY) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MEY pada tahun 2029 ialah $ 0.126218 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Mey Network (MEY) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MEY pada tahun 2030 ialah $ 0.132529 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Mey Network (MEY) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Mey Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.215875. Mey Network (MEY) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Mey Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.351639. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.10384 0.00%

2026 $ 0.109032 5.00%

2027 $ 0.114483 10.25%

2028 $ 0.120207 15.76%

2029 $ 0.126218 21.55%

2030 $ 0.132529 27.63%

2031 $ 0.139155 34.01%

2032 $ 0.146113 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.153418 47.75%

2034 $ 0.161089 55.13%

2035 $ 0.169144 62.89%

2036 $ 0.177601 71.03%

2037 $ 0.186481 79.59%

2038 $ 0.195805 88.56%

2039 $ 0.205596 97.99%

2040 $ 0.215875 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Mey Network Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.10384 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.103854 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.103939 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.104266 0.41% Ramalan HargaMey Network (MEY) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk MEY pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.10384 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaMey Network (MEY) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi MEY, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.103854 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaMey Network (MEY) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi MEY, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.103939 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaMey Network (MEY)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk MEY ialah $0.104266 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Mey Network Semasa Harga Semasa $ 0.10384$ 0.10384 $ 0.10384 Perubahan Harga (24J) -2.65% Modal Pasaran $ 29.52M$ 29.52M $ 29.52M Bekalan Peredaran 284.31M 284.31M 284.31M Kelantangan (24J) $ 314.84K$ 314.84K $ 314.84K Kelantangan (24J) -- Harga terkini MEY ialah $ 0.10384. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -2.66%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 314.84K. Tambahan pula, MEY mempunyai bekalan edaran sebanyak 284.31M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 29.52M. Lihat Harga Langsung MEY

Mey Network Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Mey Network, harga semasa Mey Network ialah 0.10384USD. Bekalan edaran Mey Network(MEY) ialah 0.00 MEY , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $29.52M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.05% $ 0.004830 $ 0.111 $ 0.0901

7 Hari -0.17% $ -0.021340 $ 0.137 $ 0.0901

30 Hari 3.00% $ 0.07785 $ 0.14999 $ 0.02537 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Mey Network telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.004830 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.05% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Mey Network didagangkan pada paras tertinggi $0.137 dan paras terendah $0.0901 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.17% . Trend terkini ini mempamerkan potensi MEY untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Mey Network telah mengalami perubahan sebanyak 3.00% , mencerminkan kira-kira $0.07785 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa MEY berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Mey Network yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh MEY

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Mey Network (MEY) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Mey Network ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan MEY berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Mey Network untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi MEY, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Mey Network. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan MEY. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum MEY untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Mey Network.

Mengapa Ramalan Harga MEY Penting?

MEY Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahMEY berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,MEY akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga MEY pada bulan depan? Menurut Mey Network (MEY) alat ramalan harga, harga MEY yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 MEY pada tahun 2026? Harga 1Mey Network (MEY) hari ini ialah $0.10384 . Mengikut modul ramalan di atas, MEY akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga MEY pada tahun 2027? Mey Network (MEY) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 MEY menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga MEY pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Mey Network (MEY) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga MEY pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Mey Network (MEY) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 MEY pada tahun 2030? Harga 1Mey Network (MEY) hari ini ialah $0.10384 . Mengikut modul ramalan di atas, MEY akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga MEY untuk 2040? Mey Network (MEY) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 MEY menjelang tahun 2040.