MGO (MGO) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga MGO untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak MGO yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli MGO

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga MGO % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.0262 $0.0262 $0.0262 +0.69% USD Sebenarnya Ramalan MGO Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) MGO (MGO) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, MGO berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.0262 pada tahun 2025. MGO (MGO) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, MGO berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.027510 pada tahun 2026. MGO (MGO) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MGO yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.028885 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. MGO (MGO) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MGO yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.030329 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. MGO (MGO) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MGO pada tahun 2029 ialah $ 0.031846 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. MGO (MGO) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MGO pada tahun 2030 ialah $ 0.033438 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. MGO (MGO) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga MGO berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.054467. MGO (MGO) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga MGO berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.088722. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.0262 0.00%

2026 $ 0.027510 5.00%

2027 $ 0.028885 10.25%

2028 $ 0.030329 15.76%

2029 $ 0.031846 21.55%

2030 $ 0.033438 27.63%

2031 $ 0.035110 34.01%

2032 $ 0.036866 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.038709 47.75%

2034 $ 0.040644 55.13%

2035 $ 0.042677 62.89%

2036 $ 0.044810 71.03%

2037 $ 0.047051 79.59%

2038 $ 0.049404 88.56%

2039 $ 0.051874 97.99%

2040 $ 0.054467 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga MGO Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.0262 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.026203 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.026225 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.026307 0.41% Ramalan HargaMGO (MGO) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk MGO pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.0262 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaMGO (MGO) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi MGO, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.026203 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaMGO (MGO) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi MGO, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.026225 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaMGO (MGO)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk MGO ialah $0.026307 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga MGO Semasa Harga Semasa $ 0.0262$ 0.0262 $ 0.0262 Perubahan Harga (24J) +0.69% Modal Pasaran ---- -- Bekalan Peredaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 634.42K$ 634.42K $ 634.42K Kelantangan (24J) -- Harga terkini MGO ialah $ 0.0262. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +0.69%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 634.42K. Tambahan pula, MGO mempunyai bekalan edaran sebanyak -- dan jumlah permodalan pasaran sebanyak --. Lihat Harga Langsung MGO

Cara Membeli MGO (MGO) Cuba beli MGO? Anda kini boleh membeli MGO melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli MGO dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli MGOSekarang

MGO Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung MGO, harga semasa MGO ialah 0.02619USD. Bekalan edaran MGO(MGO) ialah 0.00 MGO , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $-- . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 0.000330 $ 0.02623 $ 0.02557

7 Hari 0.01% $ 0.000320 $ 0.02625 $ 0.02512

30 Hari 0.13% $ 0.002920 $ 0.02644 $ 0.02266 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MGO telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000330 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, MGO didagangkan pada paras tertinggi $0.02625 dan paras terendah $0.02512 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.01% . Trend terkini ini mempamerkan potensi MGO untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, MGO telah mengalami perubahan sebanyak 0.13% , mencerminkan kira-kira $0.002920 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa MGO berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga MGO yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh MGO

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga MGO (MGO) Berfungsi? Modul Ramalan Harga MGO ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan MGO berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap MGO untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi MGO, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga MGO. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan MGO. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum MGO untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan MGO.

Mengapa Ramalan Harga MGO Penting?

MGO Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahMGO berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,MGO akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga MGO pada bulan depan? Menurut MGO (MGO) alat ramalan harga, harga MGO yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 MGO pada tahun 2026? Harga 1MGO (MGO) hari ini ialah $0.0262 . Mengikut modul ramalan di atas, MGO akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga MGO pada tahun 2027? MGO (MGO) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 MGO menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga MGO pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, MGO (MGO) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga MGO pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, MGO (MGO) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 MGO pada tahun 2030? Harga 1MGO (MGO) hari ini ialah $0.0262 . Mengikut modul ramalan di atas, MGO akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga MGO untuk 2040? MGO (MGO) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 MGO menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang