Dapatkan ramalan harga My Lovely Planet untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak MLC yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga My Lovely Planet % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.4279 $0.4279 $0.4279 -0.83% USD Sebenarnya Ramalan My Lovely Planet Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) My Lovely Planet (MLC) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, My Lovely Planet berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.4279 pada tahun 2025. My Lovely Planet (MLC) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, My Lovely Planet berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.449295 pada tahun 2026. My Lovely Planet (MLC) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MLC yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.471759 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. My Lovely Planet (MLC) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MLC yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.495347 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. My Lovely Planet (MLC) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MLC pada tahun 2029 ialah $ 0.520115 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. My Lovely Planet (MLC) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MLC pada tahun 2030 ialah $ 0.546120 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. My Lovely Planet (MLC) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga My Lovely Planet berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.889573. My Lovely Planet (MLC) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga My Lovely Planet berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.4490.

2026 $ 0.449295 5.00%

2027 $ 0.471759 10.25%

2028 $ 0.495347 15.76%

2029 $ 0.520115 21.55%

2030 $ 0.546120 27.63%

2031 $ 0.573426 34.01%

2032 $ 0.602098 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.632203 47.75%

2034 $ 0.663813 55.13%

2035 $ 0.697004 62.89%

2036 $ 0.731854 71.03%

2037 $ 0.768446 79.59%

2038 $ 0.806869 88.56%

2039 $ 0.847212 97.99%

2040 $ 0.889573 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga My Lovely Planet Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.4279 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.427958 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.428310 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.429658 0.41% Ramalan HargaMy Lovely Planet (MLC) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk MLC pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.4279 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaMy Lovely Planet (MLC) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi MLC, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.427958 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaMy Lovely Planet (MLC) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi MLC, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.428310 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaMy Lovely Planet (MLC)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk MLC ialah $0.429658 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga My Lovely Planet Semasa Harga Semasa $ 0.4279$ 0.4279 $ 0.4279 Perubahan Harga (24J) -0.83% Modal Pasaran $ 32.36M$ 32.36M $ 32.36M Bekalan Peredaran 75.71M 75.71M 75.71M Kelantangan (24J) $ 657.38K$ 657.38K $ 657.38K Kelantangan (24J) -- Harga terkini MLC ialah $ 0.4279. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -0.83%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 657.38K. Tambahan pula, MLC mempunyai bekalan edaran sebanyak 75.71M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 32.36M. Lihat Harga Langsung MLC

Cara Membeli My Lovely Planet (MLC) Cuba beli MLC? Anda kini boleh membeli MLC melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran.

My Lovely Planet Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung My Lovely Planet, harga semasa My Lovely Planet ialah 0.4274USD. Bekalan edaran My Lovely Planet(MLC) ialah 0.00 MLC , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $32.36M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.02% $ -0.009299 $ 0.4682 $ 0.422

7 Hari 0.04% $ 0.015000 $ 0.4682 $ 0.3464

30 Hari 0.82% $ 0.1923 $ 0.4682 $ 0.2246 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, My Lovely Planet telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.009299 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.02% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, My Lovely Planet didagangkan pada paras tertinggi $0.4682 dan paras terendah $0.3464 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.04% . Trend terkini ini mempamerkan potensi MLC untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, My Lovely Planet telah mengalami perubahan sebanyak 0.82% , mencerminkan kira-kira $0.1923 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa MLC berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga My Lovely Planet yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh MLC

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga My Lovely Planet (MLC) Berfungsi? Modul Ramalan Harga My Lovely Planet ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan MLC berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap My Lovely Planet untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi MLC, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga My Lovely Planet. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan MLC. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum MLC untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan My Lovely Planet.

Mengapa Ramalan Harga MLC Penting?

MLC Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahMLC berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,MLC akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga MLC pada bulan depan? Menurut My Lovely Planet (MLC) alat ramalan harga, harga MLC yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 MLC pada tahun 2026? Harga 1My Lovely Planet (MLC) hari ini ialah $0.4279 . Mengikut modul ramalan di atas, MLC akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga MLC pada tahun 2027? My Lovely Planet (MLC) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 MLC menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga MLC pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, My Lovely Planet (MLC) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga MLC pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, My Lovely Planet (MLC) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 MLC pada tahun 2030? Harga 1My Lovely Planet (MLC) hari ini ialah $0.4279 . Mengikut modul ramalan di atas, MLC akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga MLC untuk 2040? My Lovely Planet (MLC) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 MLC menjelang tahun 2040.