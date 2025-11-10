MOMOFUN (MM) Ramalan Harga (USD)

*Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.001892 $0.001892 $0.001892 +1.99% USD Sebenarnya Ramalan MOMOFUN Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) MOMOFUN (MM) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, MOMOFUN berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001892 pada tahun 2025. MOMOFUN (MM) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, MOMOFUN berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001986 pada tahun 2026. MOMOFUN (MM) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MM yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.002085 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. MOMOFUN (MM) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MM yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.002190 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. MOMOFUN (MM) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MM pada tahun 2029 ialah $ 0.002299 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. MOMOFUN (MM) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MM pada tahun 2030 ialah $ 0.002414 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. MOMOFUN (MM) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga MOMOFUN berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.003933. MOMOFUN (MM) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga MOMOFUN berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.006406.

Statistik Harga MOMOFUN Semasa Harga Semasa $ 0.001892$ 0.001892 $ 0.001892 Perubahan Harga (24J) +1.99% Modal Pasaran $ 14.76M$ 14.76M $ 14.76M Bekalan Peredaran 7.80B 7.80B 7.80B Kelantangan (24J) $ 59.90K$ 59.90K $ 59.90K Kelantangan (24J) -- Harga terkini MM ialah $ 0.001892. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +1.99%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 59.90K. Tambahan pula, MM mempunyai bekalan edaran sebanyak 7.80B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 14.76M. Lihat Harga Langsung MM

MOMOFUN Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung MOMOFUN, harga semasa MOMOFUN ialah 0.001892USD. Bekalan edaran MOMOFUN(MM) ialah 0.00 MM , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $14.76M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.00% $ -0.000003 $ 0.001942 $ 0.00185

7 Hari -0.46% $ -0.001631 $ 0.003526 $ 0.001727

30 Hari -0.46% $ -0.001651 $ 0.006053 $ 0.001727 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MOMOFUN telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000003 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, MOMOFUN didagangkan pada paras tertinggi $0.003526 dan paras terendah $0.001727 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.46% . Trend terkini ini mempamerkan potensi MM untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, MOMOFUN telah mengalami perubahan sebanyak -0.46% , mencerminkan kira-kira $-0.001651 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa MM berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga MOMOFUN yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh MM

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga MOMOFUN (MM) Berfungsi? Modul Ramalan Harga MOMOFUN ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan MM berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap MOMOFUN untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi MM, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga MOMOFUN. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan MM. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum MM untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan MOMOFUN.

Mengapa Ramalan Harga MM Penting?

MM Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

