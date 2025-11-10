MULTIVERSE MONKEY (MMON) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga MULTIVERSE MONKEY untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak MMON yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga MULTIVERSE MONKEY % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.00302 $0.00302 $0.00302 +1.68% USD Sebenarnya Ramalan MULTIVERSE MONKEY Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) MULTIVERSE MONKEY (MMON) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, MULTIVERSE MONKEY berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.00302 pada tahun 2025. MULTIVERSE MONKEY (MMON) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, MULTIVERSE MONKEY berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.003171 pada tahun 2026. MULTIVERSE MONKEY (MMON) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MMON yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.003329 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. MULTIVERSE MONKEY (MMON) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MMON yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.003496 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. MULTIVERSE MONKEY (MMON) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MMON pada tahun 2029 ialah $ 0.003670 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. MULTIVERSE MONKEY (MMON) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MMON pada tahun 2030 ialah $ 0.003854 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. MULTIVERSE MONKEY (MMON) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga MULTIVERSE MONKEY berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.006278. MULTIVERSE MONKEY (MMON) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga MULTIVERSE MONKEY berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.010226. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.00302 0.00%

2026 $ 0.003171 5.00%

2027 $ 0.003329 10.25%

2028 $ 0.003496 15.76%

2029 $ 0.003670 21.55%

2030 $ 0.003854 27.63%

2031 $ 0.004047 34.01%

2032 $ 0.004249 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.004461 47.75%

2034 $ 0.004685 55.13%

2035 $ 0.004919 62.89%

2036 $ 0.005165 71.03%

2037 $ 0.005423 79.59%

2038 $ 0.005694 88.56%

2039 $ 0.005979 97.99%

2040 $ 0.006278 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga MULTIVERSE MONKEY Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.00302 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.003020 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.003022 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.003032 0.41% Ramalan HargaMULTIVERSE MONKEY (MMON) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk MMON pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.00302 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaMULTIVERSE MONKEY (MMON) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi MMON, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.003020 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaMULTIVERSE MONKEY (MMON) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi MMON, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.003022 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaMULTIVERSE MONKEY (MMON)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk MMON ialah $0.003032 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga MULTIVERSE MONKEY Semasa Harga Semasa $ 0.00302$ 0.00302 $ 0.00302 Perubahan Harga (24J) +1.68% Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Kelantangan (24J) $ 109.00K$ 109.00K $ 109.00K Kelantangan (24J) -- Harga terkini MMON ialah $ 0.00302. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +1.68%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 109.00K. Tambahan pula, MMON mempunyai bekalan edaran sebanyak 0.00 dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 0.00. Lihat Harga Langsung MMON

MULTIVERSE MONKEY Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung MULTIVERSE MONKEY, harga semasa MULTIVERSE MONKEY ialah 0.00302USD. Bekalan edaran MULTIVERSE MONKEY(MMON) ialah 0.00 MMON , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $0.00 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.09% $ -0.000299 $ 0.0037 $ 0.00224

7 Hari -0.18% $ -0.00067 $ 0.00375 $ 0.0015

30 Hari -0.50% $ -0.00311 $ 0.0089 $ 0.0015 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MULTIVERSE MONKEY telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000299 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.09% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, MULTIVERSE MONKEY didagangkan pada paras tertinggi $0.00375 dan paras terendah $0.0015 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.18% . Trend terkini ini mempamerkan potensi MMON untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, MULTIVERSE MONKEY telah mengalami perubahan sebanyak -0.50% , mencerminkan kira-kira $-0.00311 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa MMON berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga MULTIVERSE MONKEY yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh MMON

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga MULTIVERSE MONKEY (MMON) Berfungsi? Modul Ramalan Harga MULTIVERSE MONKEY ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan MMON berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap MULTIVERSE MONKEY untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi MMON, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga MULTIVERSE MONKEY. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan MMON. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum MMON untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan MULTIVERSE MONKEY.

Mengapa Ramalan Harga MMON Penting?

MMON Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahMMON berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,MMON akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga MMON pada bulan depan? Menurut MULTIVERSE MONKEY (MMON) alat ramalan harga, harga MMON yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 MMON pada tahun 2026? Harga 1MULTIVERSE MONKEY (MMON) hari ini ialah $0.00302 . Mengikut modul ramalan di atas, MMON akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga MMON pada tahun 2027? MULTIVERSE MONKEY (MMON) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 MMON menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga MMON pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, MULTIVERSE MONKEY (MMON) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga MMON pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, MULTIVERSE MONKEY (MMON) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 MMON pada tahun 2030? Harga 1MULTIVERSE MONKEY (MMON) hari ini ialah $0.00302 . Mengikut modul ramalan di atas, MMON akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga MMON untuk 2040? MULTIVERSE MONKEY (MMON) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 MMON menjelang tahun 2040.