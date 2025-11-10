Marinade Finance (MNDE) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Marinade Finance untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak MNDE yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Marinade Finance % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.07445 $0.07445 $0.07445 +4.41% USD Sebenarnya Ramalan Marinade Finance Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Marinade Finance (MNDE) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Marinade Finance berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.07445 pada tahun 2025. Marinade Finance (MNDE) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Marinade Finance berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.078172 pada tahun 2026. Marinade Finance (MNDE) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MNDE yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.082081 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Marinade Finance (MNDE) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MNDE yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.086185 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Marinade Finance (MNDE) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MNDE pada tahun 2029 ialah $ 0.090494 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Marinade Finance (MNDE) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MNDE pada tahun 2030 ialah $ 0.095019 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Marinade Finance (MNDE) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Marinade Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.154776. Marinade Finance (MNDE) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Marinade Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.252114. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.07445 0.00%

2026 $ 0.078172 5.00%

2027 $ 0.082081 10.25%

2028 $ 0.086185 15.76%

2029 $ 0.090494 21.55%

2030 $ 0.095019 27.63%

2031 $ 0.099770 34.01%

2032 $ 0.104758 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.109996 47.75%

2034 $ 0.115496 55.13%

2035 $ 0.121271 62.89%

2036 $ 0.127334 71.03%

2037 $ 0.133701 79.59%

2038 $ 0.140386 88.56%

2039 $ 0.147405 97.99%

2040 $ 0.154776 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Marinade Finance Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.07445 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.074460 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.074521 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.074755 0.41% Ramalan HargaMarinade Finance (MNDE) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk MNDE pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.07445 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaMarinade Finance (MNDE) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi MNDE, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.074460 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaMarinade Finance (MNDE) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi MNDE, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.074521 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaMarinade Finance (MNDE)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk MNDE ialah $0.074755 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Marinade Finance Semasa Harga Semasa $ 0.07445$ 0.07445 $ 0.07445 Perubahan Harga (24J) +4.41% Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Kelantangan (24J) $ 65.54K$ 65.54K $ 65.54K Kelantangan (24J) -- Harga terkini MNDE ialah $ 0.07445. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +4.41%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 65.54K. Tambahan pula, MNDE mempunyai bekalan edaran sebanyak 0.00 dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 0.00. Lihat Harga Langsung MNDE

Marinade Finance Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Marinade Finance, harga semasa Marinade Finance ialah 0.07445USD. Bekalan edaran Marinade Finance(MNDE) ialah 0.00 MNDE , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $0.00 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.04% $ 0.002810 $ 0.07478 $ 0.06882

7 Hari -0.29% $ -0.031149 $ 0.1056 $ 0.06684

30 Hari -0.35% $ -0.040149 $ 0.123 $ 0.06684 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Marinade Finance telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.002810 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.04% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Marinade Finance didagangkan pada paras tertinggi $0.1056 dan paras terendah $0.06684 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.29% . Trend terkini ini mempamerkan potensi MNDE untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Marinade Finance telah mengalami perubahan sebanyak -0.35% , mencerminkan kira-kira $-0.040149 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa MNDE berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Marinade Finance yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh MNDE

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Marinade Finance (MNDE) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Marinade Finance ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan MNDE berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Marinade Finance untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi MNDE, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Marinade Finance. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan MNDE. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum MNDE untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Marinade Finance.

Mengapa Ramalan Harga MNDE Penting?

MNDE Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahMNDE berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,MNDE akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga MNDE pada bulan depan? Menurut Marinade Finance (MNDE) alat ramalan harga, harga MNDE yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 MNDE pada tahun 2026? Harga 1Marinade Finance (MNDE) hari ini ialah $0.07445 . Mengikut modul ramalan di atas, MNDE akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga MNDE pada tahun 2027? Marinade Finance (MNDE) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 MNDE menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga MNDE pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Marinade Finance (MNDE) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga MNDE pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Marinade Finance (MNDE) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 MNDE pada tahun 2030? Harga 1Marinade Finance (MNDE) hari ini ialah $0.07445 . Mengikut modul ramalan di atas, MNDE akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga MNDE untuk 2040? Marinade Finance (MNDE) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 MNDE menjelang tahun 2040.