Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Minutes Networ % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.151 $0.151 $0.151 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Minutes Networ Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Minutes Networ (MNTX) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Minutes Networ berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.151 pada tahun 2025. Minutes Networ (MNTX) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Minutes Networ berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.15855 pada tahun 2026. Minutes Networ (MNTX) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MNTX yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.166477 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Minutes Networ (MNTX) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MNTX yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.174801 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Minutes Networ (MNTX) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MNTX pada tahun 2029 ialah $ 0.183541 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Minutes Networ (MNTX) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MNTX pada tahun 2030 ialah $ 0.192718 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Minutes Networ (MNTX) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Minutes Networ berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.313918. Minutes Networ (MNTX) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Minutes Networ berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.511339. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.151 0.00%

2026 $ 0.15855 5.00%

2027 $ 0.166477 10.25%

2028 $ 0.174801 15.76%

2029 $ 0.183541 21.55%

2030 $ 0.192718 27.63%

2031 $ 0.202354 34.01%

2032 $ 0.212472 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.223095 47.75%

2034 $ 0.234250 55.13%

2035 $ 0.245963 62.89%

2036 $ 0.258261 71.03%

2037 $ 0.271174 79.59%

2038 $ 0.284733 88.56%

2039 $ 0.298969 97.99%

2040 $ 0.313918 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Minutes Networ Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.151 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.151020 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.151144 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.151620 0.41% Ramalan HargaMinutes Networ (MNTX) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk MNTX pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.151 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaMinutes Networ (MNTX) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi MNTX, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.151020 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaMinutes Networ (MNTX) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi MNTX, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.151144 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaMinutes Networ (MNTX)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk MNTX ialah $0.151620 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Minutes Networ Semasa Harga Semasa $ 0.151$ 0.151 $ 0.151 Perubahan Harga (24J) 0.00% Modal Pasaran $ 11.73M$ 11.73M $ 11.73M Bekalan Peredaran 77.67M 77.67M 77.67M Kelantangan (24J) $ 10.57$ 10.57 $ 10.57 Kelantangan (24J) +10.57% Harga terkini MNTX ialah $ 0.151. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 10.57. Tambahan pula, MNTX mempunyai bekalan edaran sebanyak 77.67M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 11.73M. Lihat Harga Langsung MNTX

Minutes Networ Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Minutes Networ, harga semasa Minutes Networ ialah 0.151USD. Bekalan edaran Minutes Networ(MNTX) ialah 0.00 MNTX , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $11.73M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0 $ 0.151 $ 0.151

7 Hari -0.01% $ -0.003000 $ 0.1645 $ 0.106

30 Hari -0.08% $ -0.014000 $ 0.2499 $ 0.106 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Minutes Networ telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Minutes Networ didagangkan pada paras tertinggi $0.1645 dan paras terendah $0.106 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.01% . Trend terkini ini mempamerkan potensi MNTX untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Minutes Networ telah mengalami perubahan sebanyak -0.08% , mencerminkan kira-kira $-0.014000 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa MNTX berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Minutes Networ yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh MNTX

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Minutes Networ (MNTX) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Minutes Networ ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan MNTX berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Minutes Networ untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi MNTX, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Minutes Networ. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan MNTX. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum MNTX untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Minutes Networ.

Mengapa Ramalan Harga MNTX Penting?

MNTX Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahMNTX berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,MNTX akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga MNTX pada bulan depan? Menurut Minutes Networ (MNTX) alat ramalan harga, harga MNTX yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 MNTX pada tahun 2026? Harga 1Minutes Networ (MNTX) hari ini ialah $0.151 . Mengikut modul ramalan di atas, MNTX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga MNTX pada tahun 2027? Minutes Networ (MNTX) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 MNTX menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga MNTX pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Minutes Networ (MNTX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga MNTX pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Minutes Networ (MNTX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 MNTX pada tahun 2030? Harga 1Minutes Networ (MNTX) hari ini ialah $0.151 . Mengikut modul ramalan di atas, MNTX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga MNTX untuk 2040? Minutes Networ (MNTX) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 MNTX menjelang tahun 2040.