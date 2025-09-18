Moo Deng (MOODENG) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Moo Deng untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak MOODENG yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Moo Deng (MOODENG) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Moo Deng berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.18923 pada tahun 2025. Moo Deng (MOODENG) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Moo Deng berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.198691 pada tahun 2026. Moo Deng (MOODENG) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MOODENG yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.208626 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Moo Deng (MOODENG) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MOODENG yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.219057 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Moo Deng (MOODENG) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MOODENG pada tahun 2029 ialah $ 0.230010 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Moo Deng (MOODENG) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MOODENG pada tahun 2030 ialah $ 0.241510 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Moo Deng (MOODENG) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Moo Deng berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.393395. Moo Deng (MOODENG) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Moo Deng berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.640799.

2026 $ 0.198691 5.00%

2027 $ 0.208626 10.25%

2028 $ 0.219057 15.76%

2029 $ 0.230010 21.55%

2030 $ 0.241510 27.63%

2031 $ 0.253586 34.01%

2032 $ 0.266265 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.279578 47.75%

2034 $ 0.293557 55.13%

2035 $ 0.308235 62.89%

2036 $ 0.323647 71.03%

2037 $ 0.339829 79.59%

2038 $ 0.356821 88.56%

2039 $ 0.374662 97.99%

2040 $ 0.393395 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Moo Deng Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.18923 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.189255 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.189411 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.190007 0.41% Ramalan HargaMoo Deng (MOODENG) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk MOODENG pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.18923 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaMoo Deng (MOODENG) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi MOODENG, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.189255 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaMoo Deng (MOODENG) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi MOODENG, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.189411 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaMoo Deng (MOODENG)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk MOODENG ialah $0.190007 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Moo Deng Semasa Harga Semasa $ 0.18923$ 0.18923 $ 0.18923 Perubahan Harga (24J) +7.20% Modal Pasaran $ 187.09M$ 187.09M $ 187.09M Bekalan Peredaran 989.97M 989.97M 989.97M Kelantangan (24J) $ 7.76M$ 7.76M $ 7.76M Kelantangan (24J) -- Harga terkini MOODENG ialah $ 0.18923. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +7.20%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 7.76M. Tambahan pula, MOODENG mempunyai bekalan edaran sebanyak 989.97M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 187.09M. Lihat Harga Langsung MOODENG

Moo Deng Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Moo Deng, harga semasa Moo Deng ialah 0.18899USD. Bekalan edaran Moo Deng(MOODENG) ialah 0.00 MOODENG , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $187.09M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.00% $ -0.001799 $ 0.19329 $ 0.17512

7 Hari 0.30% $ 0.043389 $ 0.2355 $ 0.13552

30 Hari 0.23% $ 0.036019 $ 0.2355 $ 0.12148 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Moo Deng telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.001799 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Moo Deng didagangkan pada paras tertinggi $0.2355 dan paras terendah $0.13552 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.30% . Trend terkini ini mempamerkan potensi MOODENG untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Moo Deng telah mengalami perubahan sebanyak 0.23% , mencerminkan kira-kira $0.036019 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa MOODENG berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Moo Deng yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh MOODENG

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Moo Deng (MOODENG) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Moo Deng ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan MOODENG berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Moo Deng untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi MOODENG, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Moo Deng. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan MOODENG. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum MOODENG untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Moo Deng.

Mengapa Ramalan Harga MOODENG Penting?

MOODENG Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

