MORI COIN (MORI) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga MORI COIN untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak MORI yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga MORI COIN % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.02813 $0.02813 $0.02813 -0.91% USD Sebenarnya Ramalan MORI COIN Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) MORI COIN (MORI) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, MORI COIN berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.02813 pada tahun 2025. MORI COIN (MORI) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, MORI COIN berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.029536 pada tahun 2026. MORI COIN (MORI) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MORI yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.031013 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. MORI COIN (MORI) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MORI yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.032563 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. MORI COIN (MORI) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MORI pada tahun 2029 ialah $ 0.034192 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. MORI COIN (MORI) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MORI pada tahun 2030 ialah $ 0.035901 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. MORI COIN (MORI) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga MORI COIN berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.058480. MORI COIN (MORI) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga MORI COIN berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.095258. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.02813 0.00%

2026 $ 0.029536 5.00%

2027 $ 0.031013 10.25%

2028 $ 0.032563 15.76%

2029 $ 0.034192 21.55%

2030 $ 0.035901 27.63%

2031 $ 0.037696 34.01%

2032 $ 0.039581 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.041560 47.75%

2034 $ 0.043638 55.13%

2035 $ 0.045820 62.89%

2036 $ 0.048111 71.03%

2037 $ 0.050517 79.59%

2038 $ 0.053043 88.56%

2039 $ 0.055695 97.99%

2040 $ 0.058480 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga MORI COIN Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.02813 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.028133 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.028156 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.028245 0.41% Ramalan HargaMORI COIN (MORI) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk MORI pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.02813 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaMORI COIN (MORI) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi MORI, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.028133 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaMORI COIN (MORI) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi MORI, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.028156 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaMORI COIN (MORI)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk MORI ialah $0.028245 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga MORI COIN Semasa Harga Semasa $ 0.02813$ 0.02813 $ 0.02813 Perubahan Harga (24J) -0.91% Modal Pasaran $ 22.52M$ 22.52M $ 22.52M Bekalan Peredaran 800.01M 800.01M 800.01M Kelantangan (24J) $ 95.39K$ 95.39K $ 95.39K Kelantangan (24J) -- Harga terkini MORI ialah $ 0.02813. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -0.91%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 95.39K. Tambahan pula, MORI mempunyai bekalan edaran sebanyak 800.01M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 22.52M. Lihat Harga Langsung MORI

Cara Membeli MORI COIN (MORI) Cuba beli MORI? Anda kini boleh membeli MORI melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli MORI COIN dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli MORISekarang

MORI COIN Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung MORI COIN, harga semasa MORI COIN ialah 0.02815USD. Bekalan edaran MORI COIN(MORI) ialah 0.00 MORI , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $22.52M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.01% $ -0.000489 $ 0.0289 $ 0.02701

7 Hari -0.01% $ -0.000429 $ 0.042 $ 0.02491

30 Hari -0.00% $ -0.000229 $ 0.04243 $ 0.02447 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MORI COIN telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000489 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, MORI COIN didagangkan pada paras tertinggi $0.042 dan paras terendah $0.02491 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.01% . Trend terkini ini mempamerkan potensi MORI untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, MORI COIN telah mengalami perubahan sebanyak -0.00% , mencerminkan kira-kira $-0.000229 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa MORI berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga MORI COIN yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh MORI

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga MORI COIN (MORI) Berfungsi? Modul Ramalan Harga MORI COIN ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan MORI berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap MORI COIN untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi MORI, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga MORI COIN. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan MORI. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum MORI untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan MORI COIN.

Mengapa Ramalan Harga MORI Penting?

MORI Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahMORI berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,MORI akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga MORI pada bulan depan? Menurut MORI COIN (MORI) alat ramalan harga, harga MORI yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 MORI pada tahun 2026? Harga 1MORI COIN (MORI) hari ini ialah $0.02813 . Mengikut modul ramalan di atas, MORI akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga MORI pada tahun 2027? MORI COIN (MORI) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 MORI menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga MORI pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, MORI COIN (MORI) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga MORI pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, MORI COIN (MORI) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 MORI pada tahun 2030? Harga 1MORI COIN (MORI) hari ini ialah $0.02813 . Mengikut modul ramalan di atas, MORI akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga MORI untuk 2040? MORI COIN (MORI) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 MORI menjelang tahun 2040.