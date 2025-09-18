Morra Games (MORRA) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Morra Games untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak MORRA yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Morra Games % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.0017 $0.0017 $0.0017 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Morra Games Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Morra Games (MORRA) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Morra Games berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.0017 pada tahun 2025. Morra Games (MORRA) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Morra Games berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001785 pada tahun 2026. Morra Games (MORRA) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MORRA yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.001874 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Morra Games (MORRA) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MORRA yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.001967 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Morra Games (MORRA) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MORRA pada tahun 2029 ialah $ 0.002066 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Morra Games (MORRA) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MORRA pada tahun 2030 ialah $ 0.002169 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Morra Games (MORRA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Morra Games berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.003534. Morra Games (MORRA) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Morra Games berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.005756. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.0017 0.00%

2026 $ 0.001785 5.00%

2027 $ 0.001874 10.25%

2028 $ 0.001967 15.76%

2029 $ 0.002066 21.55%

2030 $ 0.002169 27.63%

2031 $ 0.002278 34.01%

2032 $ 0.002392 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.002511 47.75%

2034 $ 0.002637 55.13%

2035 $ 0.002769 62.89%

2036 $ 0.002907 71.03%

2037 $ 0.003052 79.59%

2038 $ 0.003205 88.56%

2039 $ 0.003365 97.99%

2040 $ 0.003534 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Morra Games Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.0017 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.001700 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.001701 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.001706 0.41% Ramalan HargaMorra Games (MORRA) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk MORRA pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.0017 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaMorra Games (MORRA) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi MORRA, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.001700 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaMorra Games (MORRA) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi MORRA, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.001701 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaMorra Games (MORRA)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk MORRA ialah $0.001706 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Morra Games Semasa Harga Semasa $ 0.0017$ 0.0017 $ 0.0017 Perubahan Harga (24J) 0.00% Modal Pasaran $ 704.21K$ 704.21K $ 704.21K Bekalan Peredaran 414.24M 414.24M 414.24M Kelantangan (24J) $ 675.59$ 675.59 $ 675.59 Kelantangan (24J) +675.59% Harga terkini MORRA ialah $ 0.0017. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 675.59. Tambahan pula, MORRA mempunyai bekalan edaran sebanyak 414.24M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 704.21K. Lihat Harga Langsung MORRA

Cara Membeli Morra Games (MORRA) Cuba beli MORRA? Anda kini boleh membeli MORRA melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Morra Games dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli MORRASekarang

Morra Games Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Morra Games, harga semasa Morra Games ialah 0.0017USD. Bekalan edaran Morra Games(MORRA) ialah 0.00 MORRA , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $704.21K . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.31% $ 0.000397 $ 0.001893 $ 0.001302

7 Hari 0.08% $ 0.000122 $ 0.001893 $ 0.001302

30 Hari -0.01% $ -0.000026 $ 0.002499 $ 0.001302 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Morra Games telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000397 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.31% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Morra Games didagangkan pada paras tertinggi $0.001893 dan paras terendah $0.001302 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.08% . Trend terkini ini mempamerkan potensi MORRA untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Morra Games telah mengalami perubahan sebanyak -0.01% , mencerminkan kira-kira $-0.000026 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa MORRA berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Morra Games yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh MORRA

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Morra Games (MORRA) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Morra Games ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan MORRA berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Morra Games untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi MORRA, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Morra Games. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan MORRA. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum MORRA untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Morra Games.

Mengapa Ramalan Harga MORRA Penting?

MORRA Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahMORRA berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,MORRA akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga MORRA pada bulan depan? Menurut Morra Games (MORRA) alat ramalan harga, harga MORRA yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 MORRA pada tahun 2026? Harga 1Morra Games (MORRA) hari ini ialah $0.0017 . Mengikut modul ramalan di atas, MORRA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga MORRA pada tahun 2027? Morra Games (MORRA) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 MORRA menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga MORRA pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Morra Games (MORRA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga MORRA pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Morra Games (MORRA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 MORRA pada tahun 2030? Harga 1Morra Games (MORRA) hari ini ialah $0.0017 . Mengikut modul ramalan di atas, MORRA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga MORRA untuk 2040? Morra Games (MORRA) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 MORRA menjelang tahun 2040.