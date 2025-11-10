MTP (MTP) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga MTP untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak MTP yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

MTP (MTP) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, MTP berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000684 pada tahun 2025. MTP (MTP) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, MTP berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000718 pada tahun 2026. MTP (MTP) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MTP yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.000754 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. MTP (MTP) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MTP yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.000792 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. MTP (MTP) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MTP pada tahun 2029 ialah $ 0.000832 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. MTP (MTP) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MTP pada tahun 2030 ialah $ 0.000873 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. MTP (MTP) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga MTP berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001423. MTP (MTP) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga MTP berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.002318.

2026 $ 0.000718 5.00%

2027 $ 0.000754 10.25%

2028 $ 0.000792 15.76%

2029 $ 0.000832 21.55%

2030 $ 0.000873 27.63%

2031 $ 0.000917 34.01%

2032 $ 0.000963 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.001011 47.75%

2034 $ 0.001062 55.13%

2035 $ 0.001115 62.89%

2036 $ 0.001170 71.03%

2037 $ 0.001229 79.59%

2038 $ 0.001290 88.56%

2039 $ 0.001355 97.99%

2040 $ 0.001423 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga MTP Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.000684 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.000684 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.000685 0.10%

Ramalan HargaMTP (MTP) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk MTP pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.000684 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaMTP (MTP) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi MTP, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000684 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaMTP (MTP) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi MTP, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000685 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaMTP (MTP)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk MTP ialah $0.000687 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga MTP Semasa Harga Semasa $ 0.0006846$ 0.0006846 $ 0.0006846 Perubahan Harga (24J) +2.17% Modal Pasaran $ 602.45K$ 602.45K $ 602.45K Bekalan Peredaran 880.00M 880.00M 880.00M Kelantangan (24J) $ 146.02K$ 146.02K $ 146.02K Kelantangan (24J) -- Harga terkini MTP ialah $ 0.0006846. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +2.17%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 146.02K. Tambahan pula, MTP mempunyai bekalan edaran sebanyak 880.00M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 602.45K. Lihat Harga Langsung MTP

MTP Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung MTP, harga semasa MTP ialah 0.000684USD. Bekalan edaran MTP(MTP) ialah 0.00 MTP , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $602.45K . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.04% $ -0.000034 $ 0.000829 $ 0.000653

7 Hari -0.26% $ -0.000249 $ 0.000952 $ 0.000565

30 Hari -0.42% $ -0.000515 $ 0.00222 $ 0.000565 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MTP telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000034 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.04% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, MTP didagangkan pada paras tertinggi $0.000952 dan paras terendah $0.000565 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.26% . Trend terkini ini mempamerkan potensi MTP untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, MTP telah mengalami perubahan sebanyak -0.42% , mencerminkan kira-kira $-0.000515 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa MTP berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga MTP yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh MTP

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga MTP (MTP) Berfungsi? Modul Ramalan Harga MTP ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan MTP berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap MTP untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi MTP, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga MTP. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan MTP. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum MTP untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan MTP.

Mengapa Ramalan Harga MTP Penting?

MTP Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahMTP berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,MTP akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga MTP pada bulan depan? Menurut MTP (MTP) alat ramalan harga, harga MTP yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 MTP pada tahun 2026? Harga 1MTP (MTP) hari ini ialah $0.000684 . Mengikut modul ramalan di atas, MTP akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga MTP pada tahun 2027? MTP (MTP) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 MTP menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga MTP pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, MTP (MTP) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga MTP pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, MTP (MTP) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 MTP pada tahun 2030? Harga 1MTP (MTP) hari ini ialah $0.000684 . Mengikut modul ramalan di atas, MTP akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga MTP untuk 2040? MTP (MTP) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 MTP menjelang tahun 2040.