Meter Governance (MTRG) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Meter Governance untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak MTRG yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Meter Governance % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.10096 $0.10096 $0.10096 -1.42% USD Sebenarnya Ramalan Meter Governance Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Meter Governance (MTRG) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Meter Governance berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.10096 pada tahun 2025. Meter Governance (MTRG) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Meter Governance berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.106008 pada tahun 2026. Meter Governance (MTRG) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MTRG yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.111308 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Meter Governance (MTRG) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MTRG yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.116873 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Meter Governance (MTRG) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MTRG pada tahun 2029 ialah $ 0.122717 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Meter Governance (MTRG) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MTRG pada tahun 2030 ialah $ 0.128853 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Meter Governance (MTRG) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Meter Governance berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.209888. Meter Governance (MTRG) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Meter Governance berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.341886. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.10096 0.00%

2026 $ 0.106008 5.00%

2027 $ 0.111308 10.25%

2028 $ 0.116873 15.76%

2029 $ 0.122717 21.55%

2030 $ 0.128853 27.63%

2031 $ 0.135296 34.01%

2032 $ 0.142060 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.149163 47.75%

2034 $ 0.156622 55.13%

2035 $ 0.164453 62.89%

2036 $ 0.172675 71.03%

2037 $ 0.181309 79.59%

2038 $ 0.190375 88.56%

2039 $ 0.199893 97.99%

2040 $ 0.209888 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Meter Governance Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.10096 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.100973 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.101056 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.101374 0.41% Ramalan HargaMeter Governance (MTRG) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk MTRG pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.10096 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaMeter Governance (MTRG) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi MTRG, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.100973 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaMeter Governance (MTRG) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi MTRG, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.101056 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaMeter Governance (MTRG)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk MTRG ialah $0.101374 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Meter Governance Semasa Harga Semasa $ 0.10096$ 0.10096 $ 0.10096 Perubahan Harga (24J) -1.42% Modal Pasaran $ 3.26M$ 3.26M $ 3.26M Bekalan Peredaran 32.28M 32.28M 32.28M Kelantangan (24J) $ 55.23K$ 55.23K $ 55.23K Kelantangan (24J) -- Harga terkini MTRG ialah $ 0.10096. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -1.42%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 55.23K. Tambahan pula, MTRG mempunyai bekalan edaran sebanyak 32.28M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 3.26M. Lihat Harga Langsung MTRG

Cara Membeli Meter Governance (MTRG) Cuba beli MTRG? Anda kini boleh membeli MTRG melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Meter Governance dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli MTRGSekarang

Meter Governance Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Meter Governance, harga semasa Meter Governance ialah 0.10098USD. Bekalan edaran Meter Governance(MTRG) ialah 0.00 MTRG , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $3.26M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 0.001430 $ 0.11 $ 0.09712

7 Hari -0.08% $ -0.009370 $ 0.115 $ 0.09081

30 Hari -0.56% $ -0.12977 $ 0.29 $ 0.09081 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Meter Governance telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.001430 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Meter Governance didagangkan pada paras tertinggi $0.115 dan paras terendah $0.09081 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.08% . Trend terkini ini mempamerkan potensi MTRG untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Meter Governance telah mengalami perubahan sebanyak -0.56% , mencerminkan kira-kira $-0.12977 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa MTRG berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Meter Governance yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh MTRG

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Meter Governance (MTRG) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Meter Governance ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan MTRG berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Meter Governance untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi MTRG, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Meter Governance. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan MTRG. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum MTRG untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Meter Governance.

Mengapa Ramalan Harga MTRG Penting?

MTRG Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahMTRG berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,MTRG akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga MTRG pada bulan depan? Menurut Meter Governance (MTRG) alat ramalan harga, harga MTRG yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 MTRG pada tahun 2026? Harga 1Meter Governance (MTRG) hari ini ialah $0.10096 . Mengikut modul ramalan di atas, MTRG akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga MTRG pada tahun 2027? Meter Governance (MTRG) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 MTRG menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga MTRG pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Meter Governance (MTRG) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga MTRG pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Meter Governance (MTRG) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 MTRG pada tahun 2030? Harga 1Meter Governance (MTRG) hari ini ialah $0.10096 . Mengikut modul ramalan di atas, MTRG akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga MTRG untuk 2040? Meter Governance (MTRG) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 MTRG menjelang tahun 2040.