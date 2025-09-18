MACHINA (MXNA) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga MACHINA untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak MXNA yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

MACHINA Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) MACHINA (MXNA) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, MACHINA berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004719 pada tahun 2025. MACHINA (MXNA) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, MACHINA berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004954 pada tahun 2026. MACHINA (MXNA) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MXNA yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.005202 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. MACHINA (MXNA) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MXNA yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.005462 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. MACHINA (MXNA) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MXNA pada tahun 2029 ialah $ 0.005735 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. MACHINA (MXNA) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MXNA pada tahun 2030 ialah $ 0.006022 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. MACHINA (MXNA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga MACHINA berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.009810. MACHINA (MXNA) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga MACHINA berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.015980. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.004719 0.00%

2026 $ 0.004954 5.00%

2027 $ 0.005202 10.25%

2028 $ 0.005462 15.76%

2029 $ 0.005735 21.55%

2030 $ 0.006022 27.63%

2031 $ 0.006323 34.01%

2032 $ 0.006640 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.006972 47.75%

2034 $ 0.007320 55.13%

2035 $ 0.007686 62.89%

2036 $ 0.008071 71.03%

2037 $ 0.008474 79.59%

2038 $ 0.008898 88.56%

2039 $ 0.009343 97.99%

2040 $ 0.009810 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga MACHINA Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.004719 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.004719 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.004723 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.004738 0.41% Ramalan HargaMACHINA (MXNA) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk MXNA pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.004719 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaMACHINA (MXNA) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi MXNA, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.004719 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaMACHINA (MXNA) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi MXNA, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.004723 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaMACHINA (MXNA)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk MXNA ialah $0.004738 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga MACHINA Semasa Harga Semasa $ 0.004719 Perubahan Harga (24J) -1.23% Modal Pasaran $ 0.00 Bekalan Peredaran 0.00 Kelantangan (24J) $ 99.84K Harga terkini MXNA ialah $ 0.004719. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -1.23%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 99.84K. Tambahan pula, MXNA mempunyai bekalan edaran sebanyak 0.00 dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 0.00.

MACHINA Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung MACHINA, harga semasa MACHINA ialah 0.004719USD. Bekalan edaran MACHINA(MXNA) ialah 0.00 MXNA , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $0.00 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.27% $ 0.00099 $ 0.005527 $ 0.003715

7 Hari 0.53% $ 0.001634 $ 0.005527 $ 0.003057

30 Hari 0.57% $ 0.001719 $ 0.005527 $ 0.0025 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MACHINA telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.00099 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.27% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, MACHINA didagangkan pada paras tertinggi $0.005527 dan paras terendah $0.003057 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.53% . Trend terkini ini mempamerkan potensi MXNA untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, MACHINA telah mengalami perubahan sebanyak 0.57% , mencerminkan kira-kira $0.001719 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa MXNA berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga MACHINA yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh MXNA

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga MACHINA (MXNA) Berfungsi? Modul Ramalan Harga MACHINA ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan MXNA berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap MACHINA untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi MXNA, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga MACHINA. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan MXNA. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum MXNA untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan MACHINA.

Mengapa Ramalan Harga MXNA Penting?

MXNA Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahMXNA berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,MXNA akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga MXNA pada bulan depan? Menurut MACHINA (MXNA) alat ramalan harga, harga MXNA yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 MXNA pada tahun 2026? Harga 1MACHINA (MXNA) hari ini ialah $0.004719 . Mengikut modul ramalan di atas, MXNA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga MXNA pada tahun 2027? MACHINA (MXNA) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 MXNA menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga MXNA pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, MACHINA (MXNA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga MXNA pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, MACHINA (MXNA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 MXNA pada tahun 2030? Harga 1MACHINA (MXNA) hari ini ialah $0.004719 . Mengikut modul ramalan di atas, MXNA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga MXNA untuk 2040? MACHINA (MXNA) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 MXNA menjelang tahun 2040.