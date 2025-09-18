MYX Finance (MYX) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga MYX Finance untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak MYX yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli MYX

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga MYX Finance % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $15.66241 $15.66241 $15.66241 -12.96% USD Sebenarnya Ramalan MYX Finance Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) MYX Finance (MYX) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, MYX Finance berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 15.6624 pada tahun 2025. MYX Finance (MYX) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, MYX Finance berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 16.4455 pada tahun 2026. MYX Finance (MYX) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MYX yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 17.2678 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. MYX Finance (MYX) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MYX yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 18.1311 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. MYX Finance (MYX) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MYX pada tahun 2029 ialah $ 19.0377 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. MYX Finance (MYX) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MYX pada tahun 2030 ialah $ 19.9896 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. MYX Finance (MYX) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga MYX Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 32.5610. MYX Finance (MYX) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga MYX Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 53.0384. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 15.6624 0.00%

2026 $ 16.4455 5.00%

2027 $ 17.2678 10.25%

2028 $ 18.1311 15.76%

2029 $ 19.0377 21.55%

2030 $ 19.9896 27.63%

2031 $ 20.9891 34.01%

2032 $ 22.0385 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 23.1405 47.75%

2034 $ 24.2975 55.13%

2035 $ 25.5124 62.89%

2036 $ 26.7880 71.03%

2037 $ 28.1274 79.59%

2038 $ 29.5338 88.56%

2039 $ 31.0105 97.99%

2040 $ 32.5610 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga MYX Finance Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 15.6624 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 15.6645 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 15.6774 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 15.7267 0.41% Ramalan HargaMYX Finance (MYX) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk MYX pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $15.6624 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaMYX Finance (MYX) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi MYX, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $15.6645 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaMYX Finance (MYX) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi MYX, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $15.6774 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaMYX Finance (MYX)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk MYX ialah $15.7267 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga MYX Finance Semasa Harga Semasa $ 15.66241$ 15.66241 $ 15.66241 Perubahan Harga (24J) -12.95% Modal Pasaran $ 3.07B$ 3.07B $ 3.07B Bekalan Peredaran 197.11M 197.11M 197.11M Kelantangan (24J) $ 18.34M$ 18.34M $ 18.34M Kelantangan (24J) -- Harga terkini MYX ialah $ 15.66241. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -12.96%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 18.34M. Tambahan pula, MYX mempunyai bekalan edaran sebanyak 197.11M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 3.07B. Lihat Harga Langsung MYX

Cara Membeli MYX Finance (MYX) Cuba beli MYX? Anda kini boleh membeli MYX melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli MYX Finance dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli MYXSekarang

MYX Finance Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung MYX Finance, harga semasa MYX Finance ialah 15.5970USD. Bekalan edaran MYX Finance(MYX) ialah 0.00 MYX , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $3.07B . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.36% $ 4.1105 $ 18.25 $ 11.2

7 Hari -0.00% $ -0.041419 $ 19.98 $ 9.9039

30 Hari 9.94% $ 14.1710 $ 19.98 $ 0.93722 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MYX Finance telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $4.1105 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.36% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, MYX Finance didagangkan pada paras tertinggi $19.98 dan paras terendah $9.9039 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.00% . Trend terkini ini mempamerkan potensi MYX untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, MYX Finance telah mengalami perubahan sebanyak 9.94% , mencerminkan kira-kira $14.1710 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa MYX berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga MYX Finance yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh MYX

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga MYX Finance (MYX) Berfungsi? Modul Ramalan Harga MYX Finance ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan MYX berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap MYX Finance untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi MYX, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga MYX Finance. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan MYX. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum MYX untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan MYX Finance.

Mengapa Ramalan Harga MYX Penting?

MYX Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahMYX berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,MYX akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga MYX pada bulan depan? Menurut MYX Finance (MYX) alat ramalan harga, harga MYX yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 MYX pada tahun 2026? Harga 1MYX Finance (MYX) hari ini ialah $15.6624 . Mengikut modul ramalan di atas, MYX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga MYX pada tahun 2027? MYX Finance (MYX) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 MYX menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga MYX pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, MYX Finance (MYX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga MYX pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, MYX Finance (MYX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 MYX pada tahun 2030? Harga 1MYX Finance (MYX) hari ini ialah $15.6624 . Mengikut modul ramalan di atas, MYX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga MYX untuk 2040? MYX Finance (MYX) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 MYX menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang