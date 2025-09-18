Node AI (NAIT) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Node AI untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak NAIT yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli NAIT

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Node AI % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.279356 $0.279356 $0.279356 -0.06% USD Sebenarnya Ramalan Node AI Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Node AI (NAIT) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Node AI berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.279356 pada tahun 2025. Node AI (NAIT) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Node AI berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.293323 pada tahun 2026. Node AI (NAIT) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NAIT yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.307989 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Node AI (NAIT) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NAIT yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.323389 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Node AI (NAIT) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NAIT pada tahun 2029 ialah $ 0.339558 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Node AI (NAIT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NAIT pada tahun 2030 ialah $ 0.356536 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Node AI (NAIT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Node AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.580761. Node AI (NAIT) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Node AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.945998. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.279356 0.00%

2026 $ 0.293323 5.00%

2027 $ 0.307989 10.25%

2028 $ 0.323389 15.76%

2029 $ 0.339558 21.55%

2030 $ 0.356536 27.63%

2031 $ 0.374363 34.01%

2032 $ 0.393081 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.412736 47.75%

2034 $ 0.433372 55.13%

2035 $ 0.455041 62.89%

2036 $ 0.477793 71.03%

2037 $ 0.501683 79.59%

2038 $ 0.526767 88.56%

2039 $ 0.553105 97.99%

2040 $ 0.580761 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Node AI Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.279356 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.279394 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.279623 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.280504 0.41% Ramalan HargaNode AI (NAIT) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk NAIT pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.279356 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaNode AI (NAIT) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi NAIT, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.279394 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaNode AI (NAIT) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi NAIT, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.279623 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaNode AI (NAIT)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk NAIT ialah $0.280504 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Node AI Semasa Harga Semasa $ 0.279356$ 0.279356 $ 0.279356 Perubahan Harga (24J) -0.06% Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Kelantangan (24J) $ 67.59K$ 67.59K $ 67.59K Kelantangan (24J) -- Harga terkini NAIT ialah $ 0.279356. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -0.06%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 67.59K. Tambahan pula, NAIT mempunyai bekalan edaran sebanyak 0.00 dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 0.00. Lihat Harga Langsung NAIT

Cara Membeli Node AI (NAIT) Cuba beli NAIT? Anda kini boleh membeli NAIT melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Node AI dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli NAITSekarang

Node AI Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Node AI, harga semasa Node AI ialah 0.279952USD. Bekalan edaran Node AI(NAIT) ialah 0.00 NAIT , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $0.00 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 0.003058 $ 0.281051 $ 0.275894

7 Hari -0.00% $ -0.001084 $ 0.29327 $ 0.275472

30 Hari 0.81% $ 0.125290 $ 0.29327 $ 0.129886 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Node AI telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.003058 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Node AI didagangkan pada paras tertinggi $0.29327 dan paras terendah $0.275472 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.00% . Trend terkini ini mempamerkan potensi NAIT untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Node AI telah mengalami perubahan sebanyak 0.81% , mencerminkan kira-kira $0.125290 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa NAIT berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Node AI yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh NAIT

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Node AI (NAIT) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Node AI ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan NAIT berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Node AI untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi NAIT, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Node AI. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan NAIT. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum NAIT untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Node AI.

Mengapa Ramalan Harga NAIT Penting?

NAIT Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahNAIT berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,NAIT akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga NAIT pada bulan depan? Menurut Node AI (NAIT) alat ramalan harga, harga NAIT yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 NAIT pada tahun 2026? Harga 1Node AI (NAIT) hari ini ialah $0.279356 . Mengikut modul ramalan di atas, NAIT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga NAIT pada tahun 2027? Node AI (NAIT) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 NAIT menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga NAIT pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Node AI (NAIT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga NAIT pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Node AI (NAIT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 NAIT pada tahun 2030? Harga 1Node AI (NAIT) hari ini ialah $0.279356 . Mengikut modul ramalan di atas, NAIT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga NAIT untuk 2040? Node AI (NAIT) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 NAIT menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang