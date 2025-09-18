Nakamoto Games (NAKA) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Nakamoto Games untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak NAKA yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli NAKA

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Nakamoto Games % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.3056 $0.3056 $0.3056 +0.16% USD Sebenarnya Ramalan Nakamoto Games Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Nakamoto Games (NAKA) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Nakamoto Games berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.3056 pada tahun 2025. Nakamoto Games (NAKA) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Nakamoto Games berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.32088 pada tahun 2026. Nakamoto Games (NAKA) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NAKA yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.336924 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Nakamoto Games (NAKA) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NAKA yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.353770 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Nakamoto Games (NAKA) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NAKA pada tahun 2029 ialah $ 0.371458 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Nakamoto Games (NAKA) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NAKA pada tahun 2030 ialah $ 0.390031 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Nakamoto Games (NAKA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Nakamoto Games berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.635320. Nakamoto Games (NAKA) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Nakamoto Games berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.0348. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.3056 0.00%

2026 $ 0.32088 5.00%

2027 $ 0.336924 10.25%

2028 $ 0.353770 15.76%

2029 $ 0.371458 21.55%

2030 $ 0.390031 27.63%

2031 $ 0.409533 34.01%

2032 $ 0.430009 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.451510 47.75%

2034 $ 0.474085 55.13%

2035 $ 0.497790 62.89%

2036 $ 0.522679 71.03%

2037 $ 0.548813 79.59%

2038 $ 0.576254 88.56%

2039 $ 0.605067 97.99%

2040 $ 0.635320 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Nakamoto Games Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.3056 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.305641 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.305893 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.306855 0.41% Ramalan HargaNakamoto Games (NAKA) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk NAKA pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.3056 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaNakamoto Games (NAKA) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi NAKA, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.305641 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaNakamoto Games (NAKA) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi NAKA, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.305893 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaNakamoto Games (NAKA)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk NAKA ialah $0.306855 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Nakamoto Games Semasa Harga Semasa $ 0.3056$ 0.3056 $ 0.3056 Perubahan Harga (24J) +0.16% Modal Pasaran $ 32.32M$ 32.32M $ 32.32M Bekalan Peredaran 105.76M 105.76M 105.76M Kelantangan (24J) $ 397.57K$ 397.57K $ 397.57K Kelantangan (24J) -- Harga terkini NAKA ialah $ 0.3056. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +0.16%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 397.57K. Tambahan pula, NAKA mempunyai bekalan edaran sebanyak 105.76M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 32.32M. Lihat Harga Langsung NAKA

Cara Membeli Nakamoto Games (NAKA) Cuba beli NAKA? Anda kini boleh membeli NAKA melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Nakamoto Games dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli NAKASekarang

Nakamoto Games Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Nakamoto Games, harga semasa Nakamoto Games ialah 0.3056USD. Bekalan edaran Nakamoto Games(NAKA) ialah 0.00 NAKA , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $32.32M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.00% $ -0.000600 $ 0.3115 $ 0.3009

7 Hari -0.06% $ -0.021400 $ 0.37 $ 0.3009

30 Hari -0.13% $ -0.048200 $ 0.4039 $ 0.2865 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Nakamoto Games telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000600 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Nakamoto Games didagangkan pada paras tertinggi $0.37 dan paras terendah $0.3009 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.06% . Trend terkini ini mempamerkan potensi NAKA untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Nakamoto Games telah mengalami perubahan sebanyak -0.13% , mencerminkan kira-kira $-0.048200 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa NAKA berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Nakamoto Games yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh NAKA

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Nakamoto Games (NAKA) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Nakamoto Games ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan NAKA berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Nakamoto Games untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi NAKA, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Nakamoto Games. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan NAKA. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum NAKA untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Nakamoto Games.

Mengapa Ramalan Harga NAKA Penting?

NAKA Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahNAKA berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,NAKA akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga NAKA pada bulan depan? Menurut Nakamoto Games (NAKA) alat ramalan harga, harga NAKA yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 NAKA pada tahun 2026? Harga 1Nakamoto Games (NAKA) hari ini ialah $0.3056 . Mengikut modul ramalan di atas, NAKA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga NAKA pada tahun 2027? Nakamoto Games (NAKA) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 NAKA menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga NAKA pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Nakamoto Games (NAKA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga NAKA pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Nakamoto Games (NAKA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 NAKA pada tahun 2030? Harga 1Nakamoto Games (NAKA) hari ini ialah $0.3056 . Mengikut modul ramalan di atas, NAKA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga NAKA untuk 2040? Nakamoto Games (NAKA) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 NAKA menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang