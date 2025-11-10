Nubila Network (NB) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Nubila Network untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak NB yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Nubila Network Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD)
Nubila Network (NB) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini)
Berdasarkan ramalan anda, Nubila Network berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.09224 pada tahun 2025.
Nubila Network (NB) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan)
Berdasarkan ramalan anda, Nubila Network berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.096852 pada tahun 2026.
Nubila Network (NB) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun)
Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NB yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.101694 dengan kadar pertumbuhan 10.25%.
Nubila Network (NB) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun)
Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NB yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.106779 dengan kadar pertumbuhan 15.76%.
Nubila Network (NB) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NB pada tahun 2029 ialah $ 0.112118 dengan kadar pertumbuhan 21.55%.
Nubila Network (NB) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NB pada tahun 2030 ialah $ 0.117724 dengan kadar pertumbuhan 27.63%.
Nubila Network (NB) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)
Pada tahun 2040, harga Nubila Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.191760.
Nubila Network (NB) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun)
Pada tahun 2050, harga Nubila Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.312357.

2026 $ 0.096852 5.00%

2027 $ 0.101694 10.25%

2028 $ 0.106779 15.76%

2029 $ 0.112118 21.55%

2030 $ 0.117724 27.63%

2031 $ 0.123610 34.01%

2032 $ 0.129790 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.136280 47.75%

2034 $ 0.143094 55.13%

2035 $ 0.150249 62.89%

2036 $ 0.157761 71.03%

2037 $ 0.165649 79.59%

2038 $ 0.173932 88.56%

2039 $ 0.182628 97.99%

2040 $ 0.191760 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Nubila Network Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.09224 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.092252 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.092328 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.092619 0.41% Ramalan HargaNubila Network (NB) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk NB pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.09224 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaNubila Network (NB) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi NB, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.092252 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaNubila Network (NB) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi NB, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.092328 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaNubila Network (NB)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk NB ialah $0.092619 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Nubila Network Semasa Harga Semasa $ 0.09224$ 0.09224 $ 0.09224 Perubahan Harga (24J) +0.70% Modal Pasaran $ 17.04M$ 17.04M $ 17.04M Bekalan Peredaran 184.00M 184.00M 184.00M Kelantangan (24J) $ 117.45K$ 117.45K $ 117.45K Kelantangan (24J) -- Harga terkini NB ialah $ 0.09224. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +0.70%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 117.45K. Tambahan pula, NB mempunyai bekalan edaran sebanyak 184.00M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 17.04M. Lihat Harga Langsung NB

Nubila Network Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Nubila Network, harga semasa Nubila Network ialah 0.09262USD. Bekalan edaran Nubila Network(NB) ialah 0.00 NB , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $17.04M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.07% $ -0.007539 $ 0.10066 $ 0.09023

7 Hari 0.08% $ 0.006610 $ 0.11235 $ 0.07139

30 Hari 8.27% $ 0.082740 $ 0.14 $ 0.01 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Nubila Network telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.007539 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.07% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Nubila Network didagangkan pada paras tertinggi $0.11235 dan paras terendah $0.07139 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.08% . Trend terkini ini mempamerkan potensi NB untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Nubila Network telah mengalami perubahan sebanyak 8.27% , mencerminkan kira-kira $0.082740 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa NB berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Nubila Network yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh NB

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Nubila Network (NB) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Nubila Network ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan NB berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Nubila Network untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi NB, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Nubila Network. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan NB. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum NB untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Nubila Network.

Mengapa Ramalan Harga NB Penting?

NB Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ):
AdakahNB berbaloi untuk dilaburkan sekarang?
Mengikut ramalan anda,NB akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan.
Apakah ramalan harga NB pada bulan depan?
Menurut Nubila Network (NB) alat ramalan harga, harga NB yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined .
Berapakah kos 1 NB pada tahun 2026?
Harga 1Nubila Network (NB) hari ini ialah $0.09224 . Mengikut modul ramalan di atas, NB akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026.
Berapakah ramalan harga NB pada tahun 2027?
Nubila Network (NB) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 NB menjelang tahun 2027
Apakah anggaran sasaran harga NB pada tahun 2028?
Menurut input ramalan harga anda, Nubila Network (NB) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028.
Apakah anggaran sasaran harga NB pada tahun 2029?
Menurut input ramalan harga anda, Nubila Network (NB) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029.
Berapakah kos 1 NB pada tahun 2030?
Harga 1Nubila Network (NB) hari ini ialah $0.09224 . Mengikut modul ramalan di atas, NB akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030.
Apakah ramalan harga NB untuk 2040?
Nubila Network (NB) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 NB menjelang tahun 2040.