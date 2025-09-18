Node Pay (NC) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Node Pay untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak NC yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Ramalan Node Pay Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Node Pay (NC) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Node Pay berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.0194 pada tahun 2025. Node Pay (NC) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Node Pay berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.020370 pada tahun 2026. Node Pay (NC) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NC yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.021388 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Node Pay (NC) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NC yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.022457 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Node Pay (NC) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NC pada tahun 2029 ialah $ 0.023580 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Node Pay (NC) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NC pada tahun 2030 ialah $ 0.024759 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Node Pay (NC) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Node Pay berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.040331. Node Pay (NC) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Node Pay berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.065695.

2026 $ 0.020370 5.00%

2027 $ 0.021388 10.25%

2028 $ 0.022457 15.76%

2029 $ 0.023580 21.55%

2030 $ 0.024759 27.63%

2031 $ 0.025997 34.01%

2032 $ 0.027297 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.028662 47.75%

2034 $ 0.030095 55.13%

2035 $ 0.031600 62.89%

2036 $ 0.033180 71.03%

2037 $ 0.034839 79.59%

2038 $ 0.036581 88.56%

2039 $ 0.038410 97.99%

2040 $ 0.040331 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Node Pay Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.0194 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.019402 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.019418 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.019479 0.41% Ramalan HargaNode Pay (NC) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk NC pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.0194 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaNode Pay (NC) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi NC, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.019402 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaNode Pay (NC) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi NC, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.019418 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaNode Pay (NC)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk NC ialah $0.019479 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Node Pay Semasa Harga Semasa $ 0.0194 Perubahan Harga (24J) +2.32% Modal Pasaran $ 3.44M Bekalan Peredaran 177.47M Kelantangan (24J) $ 86.24K Harga terkini NC ialah $ 0.0194. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +2.32%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 86.24K. Tambahan pula, NC mempunyai bekalan edaran sebanyak 177.47M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 3.44M.

Node Pay Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Node Pay, harga semasa Node Pay ialah 0.0194USD. Bekalan edaran Node Pay(NC) ialah 0.00 NC , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $3.44M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.03% $ 0.000599 $ 0.02042 $ 0.0186

7 Hari 0.02% $ 0.000429 $ 0.02079 $ 0.01838

30 Hari 0.02% $ 0.000439 $ 0.02236 $ 0.01799 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Node Pay telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000599 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.03% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Node Pay didagangkan pada paras tertinggi $0.02079 dan paras terendah $0.01838 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.02% . Trend terkini ini mempamerkan potensi NC untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Node Pay telah mengalami perubahan sebanyak 0.02% , mencerminkan kira-kira $0.000439 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa NC berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Node Pay yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh NC

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Node Pay (NC) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Node Pay ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan NC berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Node Pay untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi NC, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Node Pay. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan NC. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum NC untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Node Pay.

Mengapa Ramalan Harga NC Penting?

NC Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahNC berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,NC akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga NC pada bulan depan? Menurut Node Pay (NC) alat ramalan harga, harga NC yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 NC pada tahun 2026? Harga 1Node Pay (NC) hari ini ialah $0.0194 . Mengikut modul ramalan di atas, NC akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga NC pada tahun 2027? Node Pay (NC) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 NC menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga NC pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Node Pay (NC) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga NC pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Node Pay (NC) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 NC pada tahun 2030? Harga 1Node Pay (NC) hari ini ialah $0.0194 . Mengikut modul ramalan di atas, NC akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga NC untuk 2040? Node Pay (NC) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 NC menjelang tahun 2040.