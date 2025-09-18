Bursa MEXC / Ramalan Harga Kripto / First Neiro on ETH (NEIROCTO) /

First Neiro on ETH (NEIROCTO) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga First Neiro on ETH untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak NEIROCTO yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga First Neiro on ETH % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.0003742 $0.0003742 $0.0003742 +5.87% USD Sebenarnya Ramalan First Neiro on ETH Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) First Neiro on ETH (NEIROCTO) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, First Neiro on ETH berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000374 pada tahun 2025. First Neiro on ETH (NEIROCTO) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, First Neiro on ETH berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000392 pada tahun 2026. First Neiro on ETH (NEIROCTO) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NEIROCTO yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.000412 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. First Neiro on ETH (NEIROCTO) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NEIROCTO yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.000433 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. First Neiro on ETH (NEIROCTO) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NEIROCTO pada tahun 2029 ialah $ 0.000454 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. First Neiro on ETH (NEIROCTO) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NEIROCTO pada tahun 2030 ialah $ 0.000477 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. First Neiro on ETH (NEIROCTO) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga First Neiro on ETH berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000777. First Neiro on ETH (NEIROCTO) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga First Neiro on ETH berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001267. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000374 0.00%

2026 $ 0.000392 5.00%

2027 $ 0.000412 10.25%

2028 $ 0.000433 15.76%

2029 $ 0.000454 21.55%

2030 $ 0.000477 27.63%

2031 $ 0.000501 34.01%

2032 $ 0.000526 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.000552 47.75%

2034 $ 0.000580 55.13%

2035 $ 0.000609 62.89%

2036 $ 0.000640 71.03%

2037 $ 0.000672 79.59%

2038 $ 0.000705 88.56%

2039 $ 0.000740 97.99%

2040 $ 0.000777 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga First Neiro on ETH Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.000374 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.000374 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.000374 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.000375 0.41% Ramalan HargaFirst Neiro on ETH (NEIROCTO) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk NEIROCTO pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.000374 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaFirst Neiro on ETH (NEIROCTO) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi NEIROCTO, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000374 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaFirst Neiro on ETH (NEIROCTO) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi NEIROCTO, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000374 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaFirst Neiro on ETH (NEIROCTO)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk NEIROCTO ialah $0.000375 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga First Neiro on ETH Semasa Harga Semasa $ 0.0003742$ 0.0003742 $ 0.0003742 Perubahan Harga (24J) +5.87% Modal Pasaran $ 157.44M$ 157.44M $ 157.44M Bekalan Peredaran 420.68B 420.68B 420.68B Kelantangan (24J) $ 434.96K$ 434.96K $ 434.96K Kelantangan (24J) -- Harga terkini NEIROCTO ialah $ 0.0003742. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +5.87%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 434.96K. Tambahan pula, NEIROCTO mempunyai bekalan edaran sebanyak 420.68B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 157.44M. Lihat Harga Langsung NEIROCTO

First Neiro on ETH Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung First Neiro on ETH, harga semasa First Neiro on ETH ialah 0.000374USD. Bekalan edaran First Neiro on ETH(NEIROCTO) ialah 0.00 NEIROCTO , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $157.44M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.03% $ 0.000011 $ 0.000380 $ 0.000349

7 Hari 0.02% $ 0.000008 $ 0.000414 $ 0.000341

30 Hari -0.00% $ -0.000000 $ 0.000424 $ 0.000311 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, First Neiro on ETH telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000011 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.03% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, First Neiro on ETH didagangkan pada paras tertinggi $0.000414 dan paras terendah $0.000341 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.02% . Trend terkini ini mempamerkan potensi NEIROCTO untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, First Neiro on ETH telah mengalami perubahan sebanyak -0.00% , mencerminkan kira-kira $-0.000000 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa NEIROCTO berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga First Neiro on ETH yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh NEIROCTO

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga First Neiro on ETH (NEIROCTO) Berfungsi? Modul Ramalan Harga First Neiro on ETH ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan NEIROCTO berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap First Neiro on ETH untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi NEIROCTO, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga First Neiro on ETH. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan NEIROCTO. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum NEIROCTO untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan First Neiro on ETH.

Mengapa Ramalan Harga NEIROCTO Penting?

NEIROCTO Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahNEIROCTO berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,NEIROCTO akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga NEIROCTO pada bulan depan? Menurut First Neiro on ETH (NEIROCTO) alat ramalan harga, harga NEIROCTO yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 NEIROCTO pada tahun 2026? Harga 1First Neiro on ETH (NEIROCTO) hari ini ialah $0.000374 . Mengikut modul ramalan di atas, NEIROCTO akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga NEIROCTO pada tahun 2027? First Neiro on ETH (NEIROCTO) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 NEIROCTO menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga NEIROCTO pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, First Neiro on ETH (NEIROCTO) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga NEIROCTO pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, First Neiro on ETH (NEIROCTO) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 NEIROCTO pada tahun 2030? Harga 1First Neiro on ETH (NEIROCTO) hari ini ialah $0.000374 . Mengikut modul ramalan di atas, NEIROCTO akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga NEIROCTO untuk 2040? First Neiro on ETH (NEIROCTO) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 NEIROCTO menjelang tahun 2040.