NEIRO ETH (NEIROETH) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga NEIRO ETH untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak NEIROETH yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga NEIRO ETH % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.04876 $0.04876 $0.04876 +2.24% USD Sebenarnya Ramalan NEIRO ETH Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) NEIRO ETH (NEIROETH) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, NEIRO ETH berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.04876 pada tahun 2025. NEIRO ETH (NEIROETH) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, NEIRO ETH berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.051198 pada tahun 2026. NEIRO ETH (NEIROETH) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NEIROETH yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.053757 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. NEIRO ETH (NEIROETH) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NEIROETH yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.056445 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. NEIRO ETH (NEIROETH) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NEIROETH pada tahun 2029 ialah $ 0.059268 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. NEIRO ETH (NEIROETH) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NEIROETH pada tahun 2030 ialah $ 0.062231 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. NEIRO ETH (NEIROETH) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga NEIRO ETH berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.101368. NEIRO ETH (NEIROETH) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga NEIRO ETH berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.165118. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.04876 0.00%

2026 $ 0.051198 5.00%

2027 $ 0.053757 10.25%

2028 $ 0.056445 15.76%

2029 $ 0.059268 21.55%

2030 $ 0.062231 27.63%

2031 $ 0.065343 34.01%

2032 $ 0.068610 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.072040 47.75%

2034 $ 0.075642 55.13%

2035 $ 0.079424 62.89%

2036 $ 0.083396 71.03%

2037 $ 0.087565 79.59%

2038 $ 0.091944 88.56%

2039 $ 0.096541 97.99%

2040 $ 0.101368 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga NEIRO ETH Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.04876 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.048766 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.048806 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.048960 0.41% Ramalan HargaNEIRO ETH (NEIROETH) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk NEIROETH pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.04876 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaNEIRO ETH (NEIROETH) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi NEIROETH, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.048766 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaNEIRO ETH (NEIROETH) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi NEIROETH, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.048806 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaNEIRO ETH (NEIROETH)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk NEIROETH ialah $0.048960 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga NEIRO ETH Semasa Harga Semasa $ 0.04876$ 0.04876 $ 0.04876 Perubahan Harga (24J) +2.24% Modal Pasaran $ 48.76M$ 48.76M $ 48.76M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Kelantangan (24J) $ 44.47K$ 44.47K $ 44.47K Kelantangan (24J) -- Harga terkini NEIROETH ialah $ 0.04876. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +2.24%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 44.47K. Tambahan pula, NEIROETH mempunyai bekalan edaran sebanyak 1.00B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 48.76M. Lihat Harga Langsung NEIROETH

NEIRO ETH Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung NEIRO ETH, harga semasa NEIRO ETH ialah 0.04876USD. Bekalan edaran NEIRO ETH(NEIROETH) ialah 0.00 NEIROETH , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $48.76M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0.000109 $ 0.05101 $ 0.04619

7 Hari -0.21% $ -0.013230 $ 0.06502 $ 0.04545

30 Hari -0.57% $ -0.06532 $ 0.135 $ 0.04545 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, NEIRO ETH telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000109 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, NEIRO ETH didagangkan pada paras tertinggi $0.06502 dan paras terendah $0.04545 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.21% . Trend terkini ini mempamerkan potensi NEIROETH untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, NEIRO ETH telah mengalami perubahan sebanyak -0.57% , mencerminkan kira-kira $-0.06532 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa NEIROETH berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga NEIRO ETH yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh NEIROETH

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga NEIRO ETH (NEIROETH) Berfungsi? Modul Ramalan Harga NEIRO ETH ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan NEIROETH berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap NEIRO ETH untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi NEIROETH, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga NEIRO ETH. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan NEIROETH. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum NEIROETH untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan NEIRO ETH.

Mengapa Ramalan Harga NEIROETH Penting?

NEIROETH Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

