Neo 1x Companion (NEO1X) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Neo 1x Companion untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak NEO1X yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli NEO1X

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Neo 1x Companion % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.0002603 $0.0002603 $0.0002603 -4.93% USD Sebenarnya Ramalan Neo 1x Companion Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Neo 1x Companion (NEO1X) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Neo 1x Companion berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000260 pada tahun 2025. Neo 1x Companion (NEO1X) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Neo 1x Companion berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000273 pada tahun 2026. Neo 1x Companion (NEO1X) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NEO1X yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.000286 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Neo 1x Companion (NEO1X) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NEO1X yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.000301 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Neo 1x Companion (NEO1X) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NEO1X pada tahun 2029 ialah $ 0.000316 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Neo 1x Companion (NEO1X) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NEO1X pada tahun 2030 ialah $ 0.000332 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Neo 1x Companion (NEO1X) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Neo 1x Companion berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000541. Neo 1x Companion (NEO1X) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Neo 1x Companion berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000881. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000260 0.00%

2026 $ 0.000273 5.00%

2027 $ 0.000286 10.25%

2028 $ 0.000301 15.76%

2029 $ 0.000316 21.55%

2030 $ 0.000332 27.63%

2031 $ 0.000348 34.01%

2032 $ 0.000366 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.000384 47.75%

2034 $ 0.000403 55.13%

2035 $ 0.000424 62.89%

2036 $ 0.000445 71.03%

2037 $ 0.000467 79.59%

2038 $ 0.000490 88.56%

2039 $ 0.000515 97.99%

2040 $ 0.000541 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Neo 1x Companion Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.000260 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.000260 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.000260 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.000261 0.41% Ramalan HargaNeo 1x Companion (NEO1X) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk NEO1X pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.000260 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaNeo 1x Companion (NEO1X) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi NEO1X, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000260 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaNeo 1x Companion (NEO1X) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi NEO1X, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000260 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaNeo 1x Companion (NEO1X)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk NEO1X ialah $0.000261 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Neo 1x Companion Semasa Harga Semasa $ 0.0002603$ 0.0002603 $ 0.0002603 Perubahan Harga (24J) -4.93% Modal Pasaran ---- -- Bekalan Peredaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 54.92K$ 54.92K $ 54.92K Kelantangan (24J) -- Harga terkini NEO1X ialah $ 0.0002603. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -4.93%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 54.92K. Tambahan pula, NEO1X mempunyai bekalan edaran sebanyak -- dan jumlah permodalan pasaran sebanyak --. Lihat Harga Langsung NEO1X

Cara Membeli Neo 1x Companion (NEO1X) Cuba beli NEO1X? Anda kini boleh membeli NEO1X melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Neo 1x Companion dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli NEO1XSekarang

Neo 1x Companion Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Neo 1x Companion, harga semasa Neo 1x Companion ialah 0.000260USD. Bekalan edaran Neo 1x Companion(NEO1X) ialah 0.00 NEO1X , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $-- . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.16% $ 0.000036 $ 0.00028 $ 0.000204

7 Hari -0.85% $ -0.001561 $ 0.002187 $ 0.000204

30 Hari -0.82% $ -0.001239 $ 0.005577 $ 0.000204 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Neo 1x Companion telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000036 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.16% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Neo 1x Companion didagangkan pada paras tertinggi $0.002187 dan paras terendah $0.000204 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.85% . Trend terkini ini mempamerkan potensi NEO1X untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Neo 1x Companion telah mengalami perubahan sebanyak -0.82% , mencerminkan kira-kira $-0.001239 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa NEO1X berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Neo 1x Companion yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh NEO1X

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Neo 1x Companion (NEO1X) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Neo 1x Companion ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan NEO1X berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Neo 1x Companion untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi NEO1X, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Neo 1x Companion. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan NEO1X. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum NEO1X untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Neo 1x Companion.

Mengapa Ramalan Harga NEO1X Penting?

NEO1X Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahNEO1X berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,NEO1X akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga NEO1X pada bulan depan? Menurut Neo 1x Companion (NEO1X) alat ramalan harga, harga NEO1X yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 NEO1X pada tahun 2026? Harga 1Neo 1x Companion (NEO1X) hari ini ialah $0.00026 . Mengikut modul ramalan di atas, NEO1X akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga NEO1X pada tahun 2027? Neo 1x Companion (NEO1X) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 NEO1X menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga NEO1X pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Neo 1x Companion (NEO1X) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga NEO1X pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Neo 1x Companion (NEO1X) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 NEO1X pada tahun 2030? Harga 1Neo 1x Companion (NEO1X) hari ini ialah $0.00026 . Mengikut modul ramalan di atas, NEO1X akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga NEO1X untuk 2040? Neo 1x Companion (NEO1X) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 NEO1X menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang