Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Neon EVM % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.14087 $0.14087 $0.14087 +1.04% USD Sebenarnya Ramalan Neon EVM Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Neon EVM (NEON) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Neon EVM berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.14087 pada tahun 2025. Neon EVM (NEON) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Neon EVM berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.147913 pada tahun 2026. Neon EVM (NEON) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NEON yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.155309 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Neon EVM (NEON) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NEON yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.163074 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Neon EVM (NEON) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NEON pada tahun 2029 ialah $ 0.171228 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Neon EVM (NEON) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NEON pada tahun 2030 ialah $ 0.179789 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Neon EVM (NEON) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Neon EVM berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.292858. Neon EVM (NEON) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Neon EVM berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.477035. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.14087 0.00%

2026 $ 0.147913 5.00%

2027 $ 0.155309 10.25%

2028 $ 0.163074 15.76%

2029 $ 0.171228 21.55%

2030 $ 0.179789 27.63%

2031 $ 0.188779 34.01%

2032 $ 0.198218 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.208129 47.75%

2034 $ 0.218535 55.13%

2035 $ 0.229462 62.89%

2036 $ 0.240935 71.03%

2037 $ 0.252982 79.59%

2038 $ 0.265631 88.56%

2039 $ 0.278912 97.99%

2040 $ 0.292858 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Neon EVM Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.14087 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.140889 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.141005 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.141448 0.41% Ramalan HargaNeon EVM (NEON) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk NEON pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.14087 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaNeon EVM (NEON) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi NEON, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.140889 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaNeon EVM (NEON) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi NEON, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.141005 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaNeon EVM (NEON)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk NEON ialah $0.141448 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Neon EVM Semasa Harga Semasa $ 0.14087$ 0.14087 $ 0.14087 Perubahan Harga (24J) +1.04% Modal Pasaran $ 33.73M$ 33.73M $ 33.73M Bekalan Peredaran 239.47M 239.47M 239.47M Kelantangan (24J) $ 60.48K$ 60.48K $ 60.48K Kelantangan (24J) -- Harga terkini NEON ialah $ 0.14087. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +1.04%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 60.48K. Tambahan pula, NEON mempunyai bekalan edaran sebanyak 239.47M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 33.73M. Lihat Harga Langsung NEON

Cara Membeli Neon EVM (NEON) Cuba beli NEON? Anda kini boleh membeli NEON melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Neon EVM dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli NEONSekarang

Neon EVM Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Neon EVM, harga semasa Neon EVM ialah 0.14087USD. Bekalan edaran Neon EVM(NEON) ialah 0.00 NEON , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $33.73M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.01% $ -0.002610 $ 0.14468 $ 0.13655

7 Hari -0.04% $ -0.006370 $ 0.17058 $ 0.13008

30 Hari 0.63% $ 0.05419 $ 0.24777 $ 0.07848 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Neon EVM telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.002610 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Neon EVM didagangkan pada paras tertinggi $0.17058 dan paras terendah $0.13008 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.04% . Trend terkini ini mempamerkan potensi NEON untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Neon EVM telah mengalami perubahan sebanyak 0.63% , mencerminkan kira-kira $0.05419 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa NEON berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Neon EVM yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh NEON

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Neon EVM (NEON) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Neon EVM ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan NEON berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Neon EVM untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi NEON, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Neon EVM. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan NEON. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum NEON untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Neon EVM.

Mengapa Ramalan Harga NEON Penting?

NEON Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahNEON berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,NEON akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga NEON pada bulan depan? Menurut Neon EVM (NEON) alat ramalan harga, harga NEON yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 NEON pada tahun 2026? Harga 1Neon EVM (NEON) hari ini ialah $0.14087 . Mengikut modul ramalan di atas, NEON akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga NEON pada tahun 2027? Neon EVM (NEON) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 NEON menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga NEON pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Neon EVM (NEON) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga NEON pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Neon EVM (NEON) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 NEON pada tahun 2030? Harga 1Neon EVM (NEON) hari ini ialah $0.14087 . Mengikut modul ramalan di atas, NEON akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga NEON untuk 2040? Neon EVM (NEON) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 NEON menjelang tahun 2040.