NetX (NETX) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga NetX untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak NETX yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga NetX % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.7749 $0.7749 $0.7749 +3.83% USD Sebenarnya Ramalan NetX Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) NetX (NETX) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, NetX berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.7749 pada tahun 2025. NetX (NETX) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, NetX berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.813645 pada tahun 2026. NetX (NETX) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NETX yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.854327 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. NetX (NETX) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NETX yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.897043 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. NetX (NETX) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NETX pada tahun 2029 ialah $ 0.941895 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. NetX (NETX) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NETX pada tahun 2030 ialah $ 0.988990 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. NetX (NETX) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga NetX berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.6109. NetX (NETX) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga NetX berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.6240. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.7749 0.00%

2026 $ 0.813645 5.00%

2027 $ 0.854327 10.25%

2028 $ 0.897043 15.76%

2029 $ 0.941895 21.55%

2030 $ 0.988990 27.63%

2031 $ 1.0384 34.01%

2032 $ 1.0903 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.1448 47.75%

2034 $ 1.2021 55.13%

2035 $ 1.2622 62.89%

2036 $ 1.3253 71.03%

2037 $ 1.3916 79.59%

2038 $ 1.4611 88.56%

2039 $ 1.5342 97.99%

2040 $ 1.6109 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga NetX Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.7749 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.775006 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.775643 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.778084 0.41% Ramalan HargaNetX (NETX) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk NETX pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.7749 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaNetX (NETX) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi NETX, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.775006 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaNetX (NETX) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi NETX, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.775643 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaNetX (NETX)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk NETX ialah $0.778084 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga NetX Semasa Harga Semasa $ 0.7749$ 0.7749 $ 0.7749 Perubahan Harga (24J) +3.83% Modal Pasaran $ 12.81M$ 12.81M $ 12.81M Bekalan Peredaran 16.54M 16.54M 16.54M Kelantangan (24J) $ 345.85K$ 345.85K $ 345.85K Kelantangan (24J) -- Harga terkini NETX ialah $ 0.7749. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +3.83%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 345.85K. Tambahan pula, NETX mempunyai bekalan edaran sebanyak 16.54M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 12.81M. Lihat Harga Langsung NETX

Cara Membeli NetX (NETX) Cuba beli NETX? Anda kini boleh membeli NETX melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran.

NetX Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung NetX, harga semasa NetX ialah 0.7748USD. Bekalan edaran NetX(NETX) ialah 0.00 NETX , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $12.81M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.04% $ -0.034399 $ 0.818 $ 0.7172

7 Hari 0.02% $ 0.015199 $ 0.8695 $ 0.6754

30 Hari -0.15% $ -0.1452 $ 1.1113 $ 0.6511 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, NetX telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.034399 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.04% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, NetX didagangkan pada paras tertinggi $0.8695 dan paras terendah $0.6754 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.02% . Trend terkini ini mempamerkan potensi NETX untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, NetX telah mengalami perubahan sebanyak -0.15% , mencerminkan kira-kira $-0.1452 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa NETX berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga NetX yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh NETX

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga NetX (NETX) Berfungsi? Modul Ramalan Harga NetX ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan NETX berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap NetX untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi NETX, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga NetX. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan NETX. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum NETX untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan NetX.

Mengapa Ramalan Harga NETX Penting?

NETX Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahNETX berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,NETX akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga NETX pada bulan depan? Menurut NetX (NETX) alat ramalan harga, harga NETX yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 NETX pada tahun 2026? Harga 1NetX (NETX) hari ini ialah $0.7749 . Mengikut modul ramalan di atas, NETX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga NETX pada tahun 2027? NetX (NETX) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 NETX menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga NETX pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, NetX (NETX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga NETX pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, NetX (NETX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 NETX pada tahun 2030? Harga 1NetX (NETX) hari ini ialah $0.7749 . Mengikut modul ramalan di atas, NETX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga NETX untuk 2040? NetX (NETX) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 NETX menjelang tahun 2040.