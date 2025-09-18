Neur.sh (NEUR) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Neur.sh untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak NEUR yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli NEUR

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Neur.sh % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.0008238 $0.0008238 $0.0008238 -4.92% USD Sebenarnya Ramalan Neur.sh Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Neur.sh (NEUR) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Neur.sh berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000823 pada tahun 2025. Neur.sh (NEUR) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Neur.sh berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000864 pada tahun 2026. Neur.sh (NEUR) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NEUR yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.000908 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Neur.sh (NEUR) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NEUR yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.000953 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Neur.sh (NEUR) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NEUR pada tahun 2029 ialah $ 0.001001 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Neur.sh (NEUR) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NEUR pada tahun 2030 ialah $ 0.001051 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Neur.sh (NEUR) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Neur.sh berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001712. Neur.sh (NEUR) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Neur.sh berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.002789. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000823 0.00%

2026 $ 0.000864 5.00%

2027 $ 0.000908 10.25%

2028 $ 0.000953 15.76%

2029 $ 0.001001 21.55%

2030 $ 0.001051 27.63%

2031 $ 0.001103 34.01%

2032 $ 0.001159 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.001217 47.75%

2034 $ 0.001277 55.13%

2035 $ 0.001341 62.89%

2036 $ 0.001408 71.03%

2037 $ 0.001479 79.59%

2038 $ 0.001553 88.56%

2039 $ 0.001631 97.99%

2040 $ 0.001712 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Neur.sh Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.000823 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.000823 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.000824 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.000827 0.41% Ramalan HargaNeur.sh (NEUR) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk NEUR pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.000823 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaNeur.sh (NEUR) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi NEUR, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000823 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaNeur.sh (NEUR) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi NEUR, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000824 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaNeur.sh (NEUR)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk NEUR ialah $0.000827 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Neur.sh Semasa Harga Semasa $ 0.0008238$ 0.0008238 $ 0.0008238 Perubahan Harga (24J) -4.92% Modal Pasaran $ 757.89K$ 757.89K $ 757.89K Bekalan Peredaran 919.43M 919.43M 919.43M Kelantangan (24J) $ 53.54K$ 53.54K $ 53.54K Kelantangan (24J) -- Harga terkini NEUR ialah $ 0.0008238. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -4.92%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 53.54K. Tambahan pula, NEUR mempunyai bekalan edaran sebanyak 919.43M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 757.89K. Lihat Harga Langsung NEUR

Cara Membeli Neur.sh (NEUR) Cuba beli NEUR? Anda kini boleh membeli NEUR melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Neur.sh dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli NEURSekarang

Neur.sh Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Neur.sh, harga semasa Neur.sh ialah 0.000824USD. Bekalan edaran Neur.sh(NEUR) ialah 0.00 NEUR , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $757.89K . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 0.000009 $ 0.000895 $ 0.000785

7 Hari 0.10% $ 0.000076 $ 0.000895 $ 0.000716

30 Hari -0.07% $ -0.000067 $ 0.001018 $ 0.000691 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Neur.sh telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000009 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Neur.sh didagangkan pada paras tertinggi $0.000895 dan paras terendah $0.000716 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.10% . Trend terkini ini mempamerkan potensi NEUR untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Neur.sh telah mengalami perubahan sebanyak -0.07% , mencerminkan kira-kira $-0.000067 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa NEUR berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Neur.sh yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh NEUR

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Neur.sh (NEUR) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Neur.sh ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan NEUR berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Neur.sh untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi NEUR, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Neur.sh. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan NEUR. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum NEUR untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Neur.sh.

Mengapa Ramalan Harga NEUR Penting?

NEUR Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahNEUR berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,NEUR akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga NEUR pada bulan depan? Menurut Neur.sh (NEUR) alat ramalan harga, harga NEUR yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 NEUR pada tahun 2026? Harga 1Neur.sh (NEUR) hari ini ialah $0.000823 . Mengikut modul ramalan di atas, NEUR akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga NEUR pada tahun 2027? Neur.sh (NEUR) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 NEUR menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga NEUR pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Neur.sh (NEUR) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga NEUR pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Neur.sh (NEUR) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 NEUR pada tahun 2030? Harga 1Neur.sh (NEUR) hari ini ialah $0.000823 . Mengikut modul ramalan di atas, NEUR akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga NEUR untuk 2040? Neur.sh (NEUR) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 NEUR menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang