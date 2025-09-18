Naga Coin (NGC) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Naga Coin untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak NGC yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Naga Coin % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.00754 $0.00754 $0.00754 -0.13% USD Sebenarnya Ramalan Naga Coin Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Naga Coin (NGC) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Naga Coin berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.00754 pada tahun 2025. Naga Coin (NGC) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Naga Coin berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.007917 pada tahun 2026. Naga Coin (NGC) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NGC yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.008312 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Naga Coin (NGC) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NGC yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.008728 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Naga Coin (NGC) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NGC pada tahun 2029 ialah $ 0.009164 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Naga Coin (NGC) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NGC pada tahun 2030 ialah $ 0.009623 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Naga Coin (NGC) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Naga Coin berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.015675. Naga Coin (NGC) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Naga Coin berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.025533. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.00754 0.00%

2026 $ 0.007917 5.00%

2027 $ 0.008312 10.25%

2028 $ 0.008728 15.76%

2029 $ 0.009164 21.55%

2030 $ 0.009623 27.63%

2031 $ 0.010104 34.01%

2032 $ 0.010609 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.011140 47.75%

2034 $ 0.011697 55.13%

2035 $ 0.012281 62.89%

2036 $ 0.012895 71.03%

2037 $ 0.013540 79.59%

2038 $ 0.014217 88.56%

2039 $ 0.014928 97.99%

2040 $ 0.015675 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Naga Coin Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.00754 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.007541 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.007547 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.007570 0.41% Ramalan HargaNaga Coin (NGC) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk NGC pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.00754 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaNaga Coin (NGC) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi NGC, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.007541 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaNaga Coin (NGC) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi NGC, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.007547 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaNaga Coin (NGC)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk NGC ialah $0.007570 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Naga Coin Semasa Harga Semasa $ 0.00754$ 0.00754 $ 0.00754 Perubahan Harga (24J) -0.13% Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Kelantangan (24J) $ 51.76K$ 51.76K $ 51.76K Kelantangan (24J) -- Harga terkini NGC ialah $ 0.00754. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -0.13%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 51.76K. Tambahan pula, NGC mempunyai bekalan edaran sebanyak 0.00 dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 0.00. Lihat Harga Langsung NGC

Naga Coin Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Naga Coin, harga semasa Naga Coin ialah 0.00754USD. Bekalan edaran Naga Coin(NGC) ialah 0.00 NGC , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $0.00 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.08% $ -0.000729 $ 0.00841 $ 0.00751

7 Hari -0.09% $ -0.000769 $ 0.01 $ 0.00751

30 Hari -0.08% $ -0.000660 $ 0.01096 $ 0.00719 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Naga Coin telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000729 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.08% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Naga Coin didagangkan pada paras tertinggi $0.01 dan paras terendah $0.00751 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.09% . Trend terkini ini mempamerkan potensi NGC untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Naga Coin telah mengalami perubahan sebanyak -0.08% , mencerminkan kira-kira $-0.000660 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa NGC berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Naga Coin yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh NGC

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Naga Coin (NGC) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Naga Coin ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan NGC berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Naga Coin untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi NGC, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Naga Coin. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan NGC. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum NGC untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Naga Coin.

Mengapa Ramalan Harga NGC Penting?

NGC Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahNGC berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,NGC akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga NGC pada bulan depan? Menurut Naga Coin (NGC) alat ramalan harga, harga NGC yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 NGC pada tahun 2026? Harga 1Naga Coin (NGC) hari ini ialah $0.00754 . Mengikut modul ramalan di atas, NGC akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga NGC pada tahun 2027? Naga Coin (NGC) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 NGC menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga NGC pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Naga Coin (NGC) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga NGC pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Naga Coin (NGC) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 NGC pada tahun 2030? Harga 1Naga Coin (NGC) hari ini ialah $0.00754 . Mengikut modul ramalan di atas, NGC akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga NGC untuk 2040? Naga Coin (NGC) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 NGC menjelang tahun 2040.