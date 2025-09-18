Nibiru Chain (NIBI) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Nibiru Chain untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak NIBI yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Nibiru Chain % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.009717 $0.009717 $0.009717 +1.14% USD Sebenarnya Ramalan Nibiru Chain Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Nibiru Chain (NIBI) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Nibiru Chain berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.009717 pada tahun 2025. Nibiru Chain (NIBI) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Nibiru Chain berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.010202 pada tahun 2026. Nibiru Chain (NIBI) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NIBI yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.010712 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Nibiru Chain (NIBI) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NIBI yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.011248 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Nibiru Chain (NIBI) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NIBI pada tahun 2029 ialah $ 0.011811 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Nibiru Chain (NIBI) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NIBI pada tahun 2030 ialah $ 0.012401 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Nibiru Chain (NIBI) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Nibiru Chain berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.020200. Nibiru Chain (NIBI) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Nibiru Chain berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.032905. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.009717 0.00%

2026 $ 0.010202 5.00%

2027 $ 0.010712 10.25%

2028 $ 0.011248 15.76%

2029 $ 0.011811 21.55%

2030 $ 0.012401 27.63%

2031 $ 0.013021 34.01%

2032 $ 0.013672 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.014356 47.75%

2034 $ 0.015074 55.13%

2035 $ 0.015827 62.89%

2036 $ 0.016619 71.03%

2037 $ 0.017450 79.59%

2038 $ 0.018322 88.56%

2039 $ 0.019238 97.99%

2040 $ 0.020200 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Nibiru Chain Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.009717 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.009718 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.009726 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.009756 0.41% Ramalan HargaNibiru Chain (NIBI) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk NIBI pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.009717 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaNibiru Chain (NIBI) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi NIBI, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.009718 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaNibiru Chain (NIBI) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi NIBI, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.009726 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaNibiru Chain (NIBI)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk NIBI ialah $0.009756 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Nibiru Chain Semasa Harga Semasa $ 0.009717$ 0.009717 $ 0.009717 Perubahan Harga (24J) +1.14% Modal Pasaran $ 7.65M$ 7.65M $ 7.65M Bekalan Peredaran 788.33M 788.33M 788.33M Kelantangan (24J) $ 250.12K$ 250.12K $ 250.12K Kelantangan (24J) -- Harga terkini NIBI ialah $ 0.009717. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +1.14%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 250.12K. Tambahan pula, NIBI mempunyai bekalan edaran sebanyak 788.33M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 7.65M. Lihat Harga Langsung NIBI

Nibiru Chain Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Nibiru Chain, harga semasa Nibiru Chain ialah 0.00971USD. Bekalan edaran Nibiru Chain(NIBI) ialah 0.00 NIBI , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $7.65M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 0.000068 $ 0.009833 $ 0.00956

7 Hari -0.01% $ -0.000190 $ 0.010773 $ 0.00956

30 Hari 0.00% $ 0.000030 $ 0.011489 $ 0.008901 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Nibiru Chain telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000068 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Nibiru Chain didagangkan pada paras tertinggi $0.010773 dan paras terendah $0.00956 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.01% . Trend terkini ini mempamerkan potensi NIBI untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Nibiru Chain telah mengalami perubahan sebanyak 0.00% , mencerminkan kira-kira $0.000030 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa NIBI berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Nibiru Chain yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh NIBI

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Nibiru Chain (NIBI) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Nibiru Chain ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan NIBI berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Nibiru Chain untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi NIBI, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Nibiru Chain. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan NIBI. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum NIBI untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Nibiru Chain.

Mengapa Ramalan Harga NIBI Penting?

NIBI Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahNIBI berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,NIBI akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga NIBI pada bulan depan? Menurut Nibiru Chain (NIBI) alat ramalan harga, harga NIBI yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 NIBI pada tahun 2026? Harga 1Nibiru Chain (NIBI) hari ini ialah $0.009717 . Mengikut modul ramalan di atas, NIBI akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga NIBI pada tahun 2027? Nibiru Chain (NIBI) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 NIBI menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga NIBI pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Nibiru Chain (NIBI) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga NIBI pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Nibiru Chain (NIBI) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 NIBI pada tahun 2030? Harga 1Nibiru Chain (NIBI) hari ini ialah $0.009717 . Mengikut modul ramalan di atas, NIBI akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga NIBI untuk 2040? Nibiru Chain (NIBI) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 NIBI menjelang tahun 2040.