Dapatkan ramalan harga Nigella Chain untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak NIGELLA yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Nigella Chain % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.324 $0.324 $0.324 -2.49% USD Sebenarnya Ramalan Nigella Chain Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Nigella Chain (NIGELLA) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Nigella Chain berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.324 pada tahun 2025. Nigella Chain (NIGELLA) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Nigella Chain berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.3402 pada tahun 2026. Nigella Chain (NIGELLA) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NIGELLA yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.35721 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Nigella Chain (NIGELLA) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NIGELLA yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.375070 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Nigella Chain (NIGELLA) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NIGELLA pada tahun 2029 ialah $ 0.393824 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Nigella Chain (NIGELLA) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NIGELLA pada tahun 2030 ialah $ 0.413515 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Nigella Chain (NIGELLA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Nigella Chain berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.673572. Nigella Chain (NIGELLA) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Nigella Chain berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.0971. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.324 0.00%

2026 $ 0.3402 5.00%

2027 $ 0.35721 10.25%

2028 $ 0.375070 15.76%

2029 $ 0.393824 21.55%

2030 $ 0.413515 27.63%

2031 $ 0.434190 34.01%

2032 $ 0.455900 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.478695 47.75%

2034 $ 0.502630 55.13%

2035 $ 0.527761 62.89%

2036 $ 0.554149 71.03%

2037 $ 0.581857 79.59%

2038 $ 0.610950 88.56%

2039 $ 0.641497 97.99%

2040 $ 0.673572 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Nigella Chain Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.324 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.324044 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.324310 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.325331 0.41% Ramalan HargaNigella Chain (NIGELLA) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk NIGELLA pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.324 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaNigella Chain (NIGELLA) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi NIGELLA, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.324044 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaNigella Chain (NIGELLA) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi NIGELLA, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.324310 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaNigella Chain (NIGELLA)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk NIGELLA ialah $0.325331 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Nigella Chain Semasa Harga Semasa $ 0.324$ 0.324 $ 0.324 Perubahan Harga (24J) -2.48% Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Kelantangan (24J) $ 112.42K$ 112.42K $ 112.42K Kelantangan (24J) -- Harga terkini NIGELLA ialah $ 0.324. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -2.49%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 112.42K. Tambahan pula, NIGELLA mempunyai bekalan edaran sebanyak 0.00 dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 0.00. Lihat Harga Langsung NIGELLA

Nigella Chain Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Nigella Chain, harga semasa Nigella Chain ialah 0.324USD. Bekalan edaran Nigella Chain(NIGELLA) ialah 0.00 NIGELLA , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $0.00 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.01% $ -0.005799 $ 0.3359 $ 0.3151

7 Hari -0.07% $ -0.024499 $ 0.3678 $ 0.3077

30 Hari -0.34% $ -0.174 $ 0.8245 $ 0.3 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Nigella Chain telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.005799 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Nigella Chain didagangkan pada paras tertinggi $0.3678 dan paras terendah $0.3077 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.07% . Trend terkini ini mempamerkan potensi NIGELLA untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Nigella Chain telah mengalami perubahan sebanyak -0.34% , mencerminkan kira-kira $-0.174 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa NIGELLA berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Nigella Chain yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh NIGELLA

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Nigella Chain (NIGELLA) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Nigella Chain ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan NIGELLA berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Nigella Chain untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi NIGELLA, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Nigella Chain. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan NIGELLA. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum NIGELLA untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Nigella Chain.

Mengapa Ramalan Harga NIGELLA Penting?

NIGELLA Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahNIGELLA berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,NIGELLA akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga NIGELLA pada bulan depan? Menurut Nigella Chain (NIGELLA) alat ramalan harga, harga NIGELLA yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 NIGELLA pada tahun 2026? Harga 1Nigella Chain (NIGELLA) hari ini ialah $0.324 . Mengikut modul ramalan di atas, NIGELLA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga NIGELLA pada tahun 2027? Nigella Chain (NIGELLA) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 NIGELLA menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga NIGELLA pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Nigella Chain (NIGELLA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga NIGELLA pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Nigella Chain (NIGELLA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 NIGELLA pada tahun 2030? Harga 1Nigella Chain (NIGELLA) hari ini ialah $0.324 . Mengikut modul ramalan di atas, NIGELLA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga NIGELLA untuk 2040? Nigella Chain (NIGELLA) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 NIGELLA menjelang tahun 2040.