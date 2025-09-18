Nil Token (NIL) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Nil Token untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak NIL yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli NIL

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Nil Token % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.3279 $0.3279 $0.3279 +5.16% USD Sebenarnya Ramalan Nil Token Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Nil Token (NIL) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Nil Token berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.3279 pada tahun 2025. Nil Token (NIL) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Nil Token berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.344295 pada tahun 2026. Nil Token (NIL) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NIL yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.361509 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Nil Token (NIL) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NIL yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.379585 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Nil Token (NIL) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NIL pada tahun 2029 ialah $ 0.398564 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Nil Token (NIL) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NIL pada tahun 2030 ialah $ 0.418492 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Nil Token (NIL) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Nil Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.681680. Nil Token (NIL) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Nil Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.1103. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.3279 0.00%

2026 $ 0.344295 5.00%

2027 $ 0.361509 10.25%

2028 $ 0.379585 15.76%

2029 $ 0.398564 21.55%

2030 $ 0.418492 27.63%

2031 $ 0.439417 34.01%

2032 $ 0.461388 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.484457 47.75%

2034 $ 0.508680 55.13%

2035 $ 0.534114 62.89%

2036 $ 0.560820 71.03%

2037 $ 0.588861 79.59%

2038 $ 0.618304 88.56%

2039 $ 0.649219 97.99%

2040 $ 0.681680 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Nil Token Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.3279 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.327944 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.328214 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.329247 0.41% Ramalan HargaNil Token (NIL) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk NIL pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.3279 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaNil Token (NIL) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi NIL, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.327944 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaNil Token (NIL) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi NIL, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.328214 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaNil Token (NIL)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk NIL ialah $0.329247 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Nil Token Semasa Harga Semasa $ 0.3279$ 0.3279 $ 0.3279 Perubahan Harga (24J) +5.16% Modal Pasaran $ 63.99M$ 63.99M $ 63.99M Bekalan Peredaran 195.15M 195.15M 195.15M Kelantangan (24J) $ 618.48K$ 618.48K $ 618.48K Kelantangan (24J) -- Harga terkini NIL ialah $ 0.3279. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +5.16%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 618.48K. Tambahan pula, NIL mempunyai bekalan edaran sebanyak 195.15M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 63.99M. Lihat Harga Langsung NIL

Cara Membeli Nil Token (NIL) Cuba beli NIL? Anda kini boleh membeli NIL melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Nil Token dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli NILSekarang

Nil Token Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Nil Token, harga semasa Nil Token ialah 0.3279USD. Bekalan edaran Nil Token(NIL) ialah 0.00 NIL , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $63.99M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.04% $ 0.012400 $ 0.3302 $ 0.3103

7 Hari 0.04% $ 0.012400 $ 0.3344 $ 0.3049

30 Hari 0.13% $ 0.0373 $ 0.3344 $ 0.2501 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Nil Token telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.012400 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.04% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Nil Token didagangkan pada paras tertinggi $0.3344 dan paras terendah $0.3049 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.04% . Trend terkini ini mempamerkan potensi NIL untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Nil Token telah mengalami perubahan sebanyak 0.13% , mencerminkan kira-kira $0.0373 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa NIL berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Nil Token yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh NIL

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Nil Token (NIL) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Nil Token ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan NIL berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Nil Token untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi NIL, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Nil Token. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan NIL. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum NIL untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Nil Token.

Mengapa Ramalan Harga NIL Penting?

NIL Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahNIL berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,NIL akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga NIL pada bulan depan? Menurut Nil Token (NIL) alat ramalan harga, harga NIL yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 NIL pada tahun 2026? Harga 1Nil Token (NIL) hari ini ialah $0.3279 . Mengikut modul ramalan di atas, NIL akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga NIL pada tahun 2027? Nil Token (NIL) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 NIL menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga NIL pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Nil Token (NIL) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga NIL pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Nil Token (NIL) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 NIL pada tahun 2030? Harga 1Nil Token (NIL) hari ini ialah $0.3279 . Mengikut modul ramalan di atas, NIL akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga NIL untuk 2040? Nil Token (NIL) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 NIL menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang