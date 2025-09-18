Bursa MEXC / Ramalan Harga Kripto / New Kind of Network (NKN) /

New Kind of Network (NKN) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga New Kind of Network untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak NKN yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

New Kind of Network Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) New Kind of Network (NKN) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, New Kind of Network berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.02806 pada tahun 2025. New Kind of Network (NKN) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, New Kind of Network berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.029463 pada tahun 2026. New Kind of Network (NKN) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NKN yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.030936 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. New Kind of Network (NKN) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NKN yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.032482 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. New Kind of Network (NKN) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NKN pada tahun 2029 ialah $ 0.034107 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. New Kind of Network (NKN) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NKN pada tahun 2030 ialah $ 0.035812 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. New Kind of Network (NKN) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga New Kind of Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.058334. New Kind of Network (NKN) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga New Kind of Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.095021.

2026 $ 0.029463 5.00%

2027 $ 0.030936 10.25%

2028 $ 0.032482 15.76%

2029 $ 0.034107 21.55%

2030 $ 0.035812 27.63%

2031 $ 0.037603 34.01%

2032 $ 0.039483 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.041457 47.75%

2034 $ 0.043530 55.13%

2035 $ 0.045706 62.89%

2036 $ 0.047992 71.03%

2037 $ 0.050391 79.59%

2038 $ 0.052911 88.56%

2039 $ 0.055556 97.99%

2040 $ 0.058334 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga New Kind of Network Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.02806 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.028063 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.028086 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.028175 0.41% Ramalan HargaNew Kind of Network (NKN) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk NKN pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.02806 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaNew Kind of Network (NKN) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi NKN, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.028063 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaNew Kind of Network (NKN) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi NKN, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.028086 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaNew Kind of Network (NKN)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk NKN ialah $0.028175 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga New Kind of Network Semasa Harga Semasa $ 0.02806$ 0.02806 $ 0.02806 Perubahan Harga (24J) +5.76% Modal Pasaran $ 22.23M$ 22.23M $ 22.23M Bekalan Peredaran 792.33M 792.33M 792.33M Kelantangan (24J) $ 186.73K$ 186.73K $ 186.73K Kelantangan (24J) -- Harga terkini NKN ialah $ 0.02806. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +5.76%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 186.73K. Tambahan pula, NKN mempunyai bekalan edaran sebanyak 792.33M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 22.23M. Lihat Harga Langsung NKN

Cara Membeli New Kind of Network (NKN) Cuba beli NKN? Anda kini boleh membeli NKN melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli New Kind of Network dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli NKNSekarang

New Kind of Network Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung New Kind of Network, harga semasa New Kind of Network ialah 0.02806USD. Bekalan edaran New Kind of Network(NKN) ialah 0.00 NKN , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $22.23M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.03% $ 0.000810 $ 0.02817 $ 0.02633

7 Hari 0.03% $ 0.000790 $ 0.0313 $ 0.02583

30 Hari 0.02% $ 0.00068 $ 0.0313 $ 0.02477 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, New Kind of Network telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000810 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.03% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, New Kind of Network didagangkan pada paras tertinggi $0.0313 dan paras terendah $0.02583 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.03% . Trend terkini ini mempamerkan potensi NKN untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, New Kind of Network telah mengalami perubahan sebanyak 0.02% , mencerminkan kira-kira $0.00068 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa NKN berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga New Kind of Network yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh NKN

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga New Kind of Network (NKN) Berfungsi? Modul Ramalan Harga New Kind of Network ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan NKN berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap New Kind of Network untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi NKN, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga New Kind of Network. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan NKN. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum NKN untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan New Kind of Network.

Mengapa Ramalan Harga NKN Penting?

NKN Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

