Dapatkan ramalan harga Nolus Protocol untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak NLS yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Nolus Protocol % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.009358 $0.009358 $0.009358 -1.20% USD Sebenarnya Ramalan Nolus Protocol Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Nolus Protocol (NLS) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Nolus Protocol berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.009358 pada tahun 2025. Nolus Protocol (NLS) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Nolus Protocol berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.009825 pada tahun 2026. Nolus Protocol (NLS) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NLS yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.010317 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Nolus Protocol (NLS) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NLS yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.010833 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Nolus Protocol (NLS) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NLS pada tahun 2029 ialah $ 0.011374 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Nolus Protocol (NLS) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NLS pada tahun 2030 ialah $ 0.011943 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Nolus Protocol (NLS) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Nolus Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.019454. Nolus Protocol (NLS) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Nolus Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.031689. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.009358 0.00%

2026 $ 0.009825 5.00%

2027 $ 0.010317 10.25%

2028 $ 0.010833 15.76%

2029 $ 0.011374 21.55%

2030 $ 0.011943 27.63%

2031 $ 0.012540 34.01%

2032 $ 0.013167 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.013826 47.75%

2034 $ 0.014517 55.13%

2035 $ 0.015243 62.89%

2036 $ 0.016005 71.03%

2037 $ 0.016805 79.59%

2038 $ 0.017645 88.56%

2039 $ 0.018528 97.99%

2040 $ 0.019454 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Nolus Protocol Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.009358 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.009359 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.009366 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.009396 0.41% Ramalan HargaNolus Protocol (NLS) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk NLS pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.009358 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaNolus Protocol (NLS) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi NLS, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.009359 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaNolus Protocol (NLS) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi NLS, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.009366 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaNolus Protocol (NLS)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk NLS ialah $0.009396 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Nolus Protocol Semasa Harga Semasa $ 0.009358$ 0.009358 $ 0.009358 Perubahan Harga (24J) -1.20% Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Kelantangan (24J) $ 100.79K$ 100.79K $ 100.79K Kelantangan (24J) -- Harga terkini NLS ialah $ 0.009358. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -1.20%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 100.79K. Tambahan pula, NLS mempunyai bekalan edaran sebanyak 0.00 dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 0.00. Lihat Harga Langsung NLS

Nolus Protocol Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Nolus Protocol, harga semasa Nolus Protocol ialah 0.009358USD. Bekalan edaran Nolus Protocol(NLS) ialah 0.00 NLS , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $0.00 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.01% $ -0.000136 $ 0.009513 $ 0.009289

7 Hari 0.02% $ 0.000139 $ 0.009852 $ 0.008956

30 Hari 0.21% $ 0.001623 $ 0.010971 $ 0.007282 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Nolus Protocol telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000136 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Nolus Protocol didagangkan pada paras tertinggi $0.009852 dan paras terendah $0.008956 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.02% . Trend terkini ini mempamerkan potensi NLS untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Nolus Protocol telah mengalami perubahan sebanyak 0.21% , mencerminkan kira-kira $0.001623 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa NLS berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Nolus Protocol yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh NLS

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Nolus Protocol (NLS) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Nolus Protocol ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan NLS berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Nolus Protocol untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi NLS, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Nolus Protocol. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan NLS. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum NLS untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Nolus Protocol.

Mengapa Ramalan Harga NLS Penting?

NLS Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahNLS berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,NLS akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga NLS pada bulan depan? Menurut Nolus Protocol (NLS) alat ramalan harga, harga NLS yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 NLS pada tahun 2026? Harga 1Nolus Protocol (NLS) hari ini ialah $0.009358 . Mengikut modul ramalan di atas, NLS akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga NLS pada tahun 2027? Nolus Protocol (NLS) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 NLS menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga NLS pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Nolus Protocol (NLS) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga NLS pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Nolus Protocol (NLS) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 NLS pada tahun 2030? Harga 1Nolus Protocol (NLS) hari ini ialah $0.009358 . Mengikut modul ramalan di atas, NLS akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga NLS untuk 2040? Nolus Protocol (NLS) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 NLS menjelang tahun 2040.