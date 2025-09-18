Nobody Sausage (NOBODY) Ramalan Harga (USD)

*Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.069567 $0.069567 $0.069567 +1.18% USD Sebenarnya Ramalan Nobody Sausage Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Nobody Sausage (NOBODY) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Nobody Sausage berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.069567 pada tahun 2025. Nobody Sausage (NOBODY) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Nobody Sausage berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.073045 pada tahun 2026. Nobody Sausage (NOBODY) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NOBODY yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.076697 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Nobody Sausage (NOBODY) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NOBODY yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.080532 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Nobody Sausage (NOBODY) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NOBODY pada tahun 2029 ialah $ 0.084559 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Nobody Sausage (NOBODY) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NOBODY pada tahun 2030 ialah $ 0.088787 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Nobody Sausage (NOBODY) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Nobody Sausage berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.144624. Nobody Sausage (NOBODY) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Nobody Sausage berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.235578. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.069567 0.00%

2026 $ 0.073045 5.00%

2027 $ 0.076697 10.25%

2028 $ 0.080532 15.76%

2029 $ 0.084559 21.55%

2030 $ 0.088787 27.63%

2031 $ 0.093226 34.01%

2032 $ 0.097887 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.102782 47.75%

2034 $ 0.107921 55.13%

2035 $ 0.113317 62.89%

2036 $ 0.118983 71.03%

2037 $ 0.124932 79.59%

2038 $ 0.131178 88.56%

2039 $ 0.137737 97.99%

2040 $ 0.144624 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Nobody Sausage Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.069567 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.069576 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.069633 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.069852 0.41% Ramalan HargaNobody Sausage (NOBODY) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk NOBODY pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.069567 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaNobody Sausage (NOBODY) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi NOBODY, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.069576 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaNobody Sausage (NOBODY) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi NOBODY, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.069633 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaNobody Sausage (NOBODY)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk NOBODY ialah $0.069852 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Nobody Sausage Semasa Harga Semasa $ 0.069567$ 0.069567 $ 0.069567 Perubahan Harga (24J) +1.18% Modal Pasaran $ 65.14M$ 65.14M $ 65.14M Bekalan Peredaran 936.07M 936.07M 936.07M Kelantangan (24J) $ 204.82K$ 204.82K $ 204.82K Kelantangan (24J) -- Harga terkini NOBODY ialah $ 0.069567. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +1.18%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 204.82K. Tambahan pula, NOBODY mempunyai bekalan edaran sebanyak 936.07M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 65.14M. Lihat Harga Langsung NOBODY

Nobody Sausage Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Nobody Sausage, harga semasa Nobody Sausage ialah 0.069586USD. Bekalan edaran Nobody Sausage(NOBODY) ialah 0.00 NOBODY , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $65.14M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.10% $ 0.006432 $ 0.07144 $ 0.062497

7 Hari -0.18% $ -0.016048 $ 0.09 $ 0.057355

30 Hari 0.67% $ 0.027879 $ 0.0959 $ 0.036 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Nobody Sausage telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.006432 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.10% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Nobody Sausage didagangkan pada paras tertinggi $0.09 dan paras terendah $0.057355 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.18% . Trend terkini ini mempamerkan potensi NOBODY untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Nobody Sausage telah mengalami perubahan sebanyak 0.67% , mencerminkan kira-kira $0.027879 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa NOBODY berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Nobody Sausage yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh NOBODY

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Nobody Sausage (NOBODY) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Nobody Sausage ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan NOBODY berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Nobody Sausage untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi NOBODY, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Nobody Sausage. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan NOBODY. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum NOBODY untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Nobody Sausage.

Mengapa Ramalan Harga NOBODY Penting?

NOBODY Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahNOBODY berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,NOBODY akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga NOBODY pada bulan depan? Menurut Nobody Sausage (NOBODY) alat ramalan harga, harga NOBODY yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 NOBODY pada tahun 2026? Harga 1Nobody Sausage (NOBODY) hari ini ialah $0.069567 . Mengikut modul ramalan di atas, NOBODY akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga NOBODY pada tahun 2027? Nobody Sausage (NOBODY) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 NOBODY menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga NOBODY pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Nobody Sausage (NOBODY) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga NOBODY pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Nobody Sausage (NOBODY) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 NOBODY pada tahun 2030? Harga 1Nobody Sausage (NOBODY) hari ini ialah $0.069567 . Mengikut modul ramalan di atas, NOBODY akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga NOBODY untuk 2040? Nobody Sausage (NOBODY) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 NOBODY menjelang tahun 2040.