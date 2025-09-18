NOMOEX TOKEN (NOMOX) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga NOMOEX TOKEN untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak NOMOX yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga NOMOEX TOKEN % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.008048 $0.008048 $0.008048 -0.29% USD Sebenarnya Ramalan NOMOEX TOKEN Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) NOMOEX TOKEN (NOMOX) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, NOMOEX TOKEN berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.008048 pada tahun 2025. NOMOEX TOKEN (NOMOX) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, NOMOEX TOKEN berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.008450 pada tahun 2026. NOMOEX TOKEN (NOMOX) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NOMOX yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.008872 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. NOMOEX TOKEN (NOMOX) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NOMOX yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.009316 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. NOMOEX TOKEN (NOMOX) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NOMOX pada tahun 2029 ialah $ 0.009782 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. NOMOEX TOKEN (NOMOX) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NOMOX pada tahun 2030 ialah $ 0.010271 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. NOMOEX TOKEN (NOMOX) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga NOMOEX TOKEN berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.016731. NOMOEX TOKEN (NOMOX) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga NOMOEX TOKEN berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.027253. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.008048 0.00%

2026 $ 0.008450 5.00%

2027 $ 0.008872 10.25%

2028 $ 0.009316 15.76%

2029 $ 0.009782 21.55%

2030 $ 0.010271 27.63%

2031 $ 0.010785 34.01%

2032 $ 0.011324 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.011890 47.75%

2034 $ 0.012485 55.13%

2035 $ 0.013109 62.89%

2036 $ 0.013764 71.03%

2037 $ 0.014453 79.59%

2038 $ 0.015175 88.56%

2039 $ 0.015934 97.99%

2040 $ 0.016731 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga NOMOEX TOKEN Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.008048 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.008049 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.008055 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.008081 0.41% Ramalan HargaNOMOEX TOKEN (NOMOX) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk NOMOX pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.008048 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaNOMOEX TOKEN (NOMOX) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi NOMOX, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.008049 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaNOMOEX TOKEN (NOMOX) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi NOMOX, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.008055 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaNOMOEX TOKEN (NOMOX)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk NOMOX ialah $0.008081 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga NOMOEX TOKEN Semasa Harga Semasa $ 0.008048$ 0.008048 $ 0.008048 Perubahan Harga (24J) -0.29% Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Kelantangan (24J) $ 245.91K$ 245.91K $ 245.91K Kelantangan (24J) -- Harga terkini NOMOX ialah $ 0.008048. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -0.29%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 245.91K. Tambahan pula, NOMOX mempunyai bekalan edaran sebanyak 0.00 dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 0.00. Lihat Harga Langsung NOMOX

Cara Membeli NOMOEX TOKEN (NOMOX) Cuba beli NOMOX? Anda kini boleh membeli NOMOX melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli NOMOEX TOKEN dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli NOMOXSekarang

NOMOEX TOKEN Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung NOMOEX TOKEN, harga semasa NOMOEX TOKEN ialah 0.008035USD. Bekalan edaran NOMOEX TOKEN(NOMOX) ialah 0.00 NOMOX , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $0.00 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.00% $ -0.000035 $ 0.008201 $ 0.008002

7 Hari -0.00% $ -0.000069 $ 0.008201 $ 0.007989

30 Hari 0.15% $ 0.001034 $ 0.008892 $ 0.006793 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, NOMOEX TOKEN telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000035 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, NOMOEX TOKEN didagangkan pada paras tertinggi $0.008201 dan paras terendah $0.007989 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.00% . Trend terkini ini mempamerkan potensi NOMOX untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, NOMOEX TOKEN telah mengalami perubahan sebanyak 0.15% , mencerminkan kira-kira $0.001034 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa NOMOX berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga NOMOEX TOKEN yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh NOMOX

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga NOMOEX TOKEN (NOMOX) Berfungsi? Modul Ramalan Harga NOMOEX TOKEN ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan NOMOX berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap NOMOEX TOKEN untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi NOMOX, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga NOMOEX TOKEN. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan NOMOX. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum NOMOX untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan NOMOEX TOKEN.

Mengapa Ramalan Harga NOMOX Penting?

NOMOX Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahNOMOX berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,NOMOX akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga NOMOX pada bulan depan? Menurut NOMOEX TOKEN (NOMOX) alat ramalan harga, harga NOMOX yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 NOMOX pada tahun 2026? Harga 1NOMOEX TOKEN (NOMOX) hari ini ialah $0.008048 . Mengikut modul ramalan di atas, NOMOX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga NOMOX pada tahun 2027? NOMOEX TOKEN (NOMOX) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 NOMOX menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga NOMOX pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, NOMOEX TOKEN (NOMOX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga NOMOX pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, NOMOEX TOKEN (NOMOX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 NOMOX pada tahun 2030? Harga 1NOMOEX TOKEN (NOMOX) hari ini ialah $0.008048 . Mengikut modul ramalan di atas, NOMOX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga NOMOX untuk 2040? NOMOEX TOKEN (NOMOX) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 NOMOX menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang