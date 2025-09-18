Non-Playable Coin (NPC) Ramalan Harga (USD)

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Non-Playable Coin % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.02261 $0.02261 $0.02261 +3.40% USD Sebenarnya Ramalan Non-Playable Coin Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Non-Playable Coin (NPC) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Non-Playable Coin berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.02261 pada tahun 2025. Non-Playable Coin (NPC) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Non-Playable Coin berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.023740 pada tahun 2026. Non-Playable Coin (NPC) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NPC yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.024927 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Non-Playable Coin (NPC) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NPC yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.026173 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Non-Playable Coin (NPC) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NPC pada tahun 2029 ialah $ 0.027482 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Non-Playable Coin (NPC) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NPC pada tahun 2030 ialah $ 0.028856 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Non-Playable Coin (NPC) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Non-Playable Coin berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.047004. Non-Playable Coin (NPC) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Non-Playable Coin berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.076565. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.02261 0.00%

2026 $ 0.023740 5.00%

2027 $ 0.024927 10.25%

2028 $ 0.026173 15.76%

2029 $ 0.027482 21.55%

2030 $ 0.028856 27.63%

2031 $ 0.030299 34.01%

2032 $ 0.031814 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.033405 47.75%

2034 $ 0.035075 55.13%

2035 $ 0.036829 62.89%

2036 $ 0.038670 71.03%

2037 $ 0.040604 79.59%

2038 $ 0.042634 88.56%

2039 $ 0.044766 97.99%

2040 $ 0.047004 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Non-Playable Coin Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.02261 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.022613 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.022631 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.022702 0.41% Ramalan HargaNon-Playable Coin (NPC) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk NPC pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.02261 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaNon-Playable Coin (NPC) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi NPC, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.022613 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaNon-Playable Coin (NPC) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi NPC, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.022631 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaNon-Playable Coin (NPC)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk NPC ialah $0.022702 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Non-Playable Coin Semasa Harga Semasa $ 0.02261$ 0.02261 $ 0.02261 Perubahan Harga (24J) +3.40% Modal Pasaran $ 170.00M$ 170.00M $ 170.00M Bekalan Peredaran 7.52B 7.52B 7.52B Kelantangan (24J) $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Kelantangan (24J) -- Harga terkini NPC ialah $ 0.02261. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +3.40%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.01M. Tambahan pula, NPC mempunyai bekalan edaran sebanyak 7.52B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 170.00M. Lihat Harga Langsung NPC

Cara Membeli Non-Playable Coin (NPC) Cuba beli NPC? Anda kini boleh membeli NPC melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Non-Playable Coin dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli NPCSekarang

Non-Playable Coin Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Non-Playable Coin, harga semasa Non-Playable Coin ialah 0.02261USD. Bekalan edaran Non-Playable Coin(NPC) ialah 0.00 NPC , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $170.00M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.03% $ -0.000861 $ 0.024157 $ 0.020443

7 Hari 0.01% $ 0.000269 $ 0.02622 $ 0.020443

30 Hari -0.11% $ -0.002887 $ 0.029 $ 0.01869 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Non-Playable Coin telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000861 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.03% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Non-Playable Coin didagangkan pada paras tertinggi $0.02622 dan paras terendah $0.020443 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.01% . Trend terkini ini mempamerkan potensi NPC untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Non-Playable Coin telah mengalami perubahan sebanyak -0.11% , mencerminkan kira-kira $-0.002887 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa NPC berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Non-Playable Coin yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh NPC

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Non-Playable Coin (NPC) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Non-Playable Coin ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan NPC berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Non-Playable Coin untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi NPC, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Non-Playable Coin. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan NPC. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum NPC untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Non-Playable Coin.

Mengapa Ramalan Harga NPC Penting?

NPC Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahNPC berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,NPC akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga NPC pada bulan depan? Menurut Non-Playable Coin (NPC) alat ramalan harga, harga NPC yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 NPC pada tahun 2026? Harga 1Non-Playable Coin (NPC) hari ini ialah $0.02261 . Mengikut modul ramalan di atas, NPC akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga NPC pada tahun 2027? Non-Playable Coin (NPC) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 NPC menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga NPC pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Non-Playable Coin (NPC) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga NPC pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Non-Playable Coin (NPC) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 NPC pada tahun 2030? Harga 1Non-Playable Coin (NPC) hari ini ialah $0.02261 . Mengikut modul ramalan di atas, NPC akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga NPC untuk 2040? Non-Playable Coin (NPC) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 NPC menjelang tahun 2040.