Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga NPC Solana % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.003415 $0.003415 $0.003415 +3.51% USD Sebenarnya Ramalan NPC Solana Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) NPC Solana (NPCS) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, NPC Solana berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.003415 pada tahun 2025. NPC Solana (NPCS) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, NPC Solana berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.003585 pada tahun 2026. NPC Solana (NPCS) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NPCS yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.003765 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. NPC Solana (NPCS) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NPCS yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.003953 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. NPC Solana (NPCS) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NPCS pada tahun 2029 ialah $ 0.004150 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. NPC Solana (NPCS) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NPCS pada tahun 2030 ialah $ 0.004358 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. NPC Solana (NPCS) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga NPC Solana berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.007099. NPC Solana (NPCS) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga NPC Solana berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.011564. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.003415 0.00%

2026 $ 0.003585 5.00%

2027 $ 0.003765 10.25%

2028 $ 0.003953 15.76%

2029 $ 0.004150 21.55%

2030 $ 0.004358 27.63%

2031 $ 0.004576 34.01%

2032 $ 0.004805 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.005045 47.75%

2034 $ 0.005297 55.13%

2035 $ 0.005562 62.89%

2036 $ 0.005840 71.03%

2037 $ 0.006132 79.59%

2038 $ 0.006439 88.56%

2039 $ 0.006761 97.99%

2040 $ 0.007099 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga NPC Solana Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.003415 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.003415 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.003418 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.003429 0.41% Ramalan HargaNPC Solana (NPCS) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk NPCS pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.003415 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaNPC Solana (NPCS) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi NPCS, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.003415 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaNPC Solana (NPCS) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi NPCS, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.003418 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaNPC Solana (NPCS)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk NPCS ialah $0.003429 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga NPC Solana Semasa Harga Semasa $ 0.003415$ 0.003415 $ 0.003415 Perubahan Harga (24J) +3.51% Modal Pasaran $ 3.31M$ 3.31M $ 3.31M Bekalan Peredaran 969.71M 969.71M 969.71M Kelantangan (24J) $ 20.59K$ 20.59K $ 20.59K Kelantangan (24J) -- Harga terkini NPCS ialah $ 0.003415. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +3.51%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 20.59K. Tambahan pula, NPCS mempunyai bekalan edaran sebanyak 969.71M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 3.31M. Lihat Harga Langsung NPCS

Cara Membeli NPC Solana (NPCS) Cuba beli NPCS? Anda kini boleh membeli NPCS melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli NPC Solana dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli NPCSSekarang

NPC Solana Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung NPC Solana, harga semasa NPC Solana ialah 0.003415USD. Bekalan edaran NPC Solana(NPCS) ialah 0.00 NPCS , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $3.31M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 0.000028 $ 0.003423 $ 0.003294

7 Hari 0.08% $ 0.000247 $ 0.003813 $ 0.003107

30 Hari 0.05% $ 0.000164 $ 0.003813 $ 0.00266 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, NPC Solana telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000028 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, NPC Solana didagangkan pada paras tertinggi $0.003813 dan paras terendah $0.003107 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.08% . Trend terkini ini mempamerkan potensi NPCS untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, NPC Solana telah mengalami perubahan sebanyak 0.05% , mencerminkan kira-kira $0.000164 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa NPCS berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga NPC Solana yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh NPCS

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga NPC Solana (NPCS) Berfungsi? Modul Ramalan Harga NPC Solana ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan NPCS berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap NPC Solana untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi NPCS, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga NPC Solana. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan NPCS. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum NPCS untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan NPC Solana.

Mengapa Ramalan Harga NPCS Penting?

NPCS Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahNPCS berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,NPCS akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga NPCS pada bulan depan? Menurut NPC Solana (NPCS) alat ramalan harga, harga NPCS yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 NPCS pada tahun 2026? Harga 1NPC Solana (NPCS) hari ini ialah $0.003415 . Mengikut modul ramalan di atas, NPCS akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga NPCS pada tahun 2027? NPC Solana (NPCS) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 NPCS menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga NPCS pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, NPC Solana (NPCS) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga NPCS pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, NPC Solana (NPCS) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 NPCS pada tahun 2030? Harga 1NPC Solana (NPCS) hari ini ialah $0.003415 . Mengikut modul ramalan di atas, NPCS akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga NPCS untuk 2040? NPC Solana (NPCS) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 NPCS menjelang tahun 2040.