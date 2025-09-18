Energi (NRG) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Energi untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak NRG yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli NRG

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Energi % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.03749 $0.03749 $0.03749 +0.61% USD Sebenarnya Ramalan Energi Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Energi (NRG) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Energi berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.03749 pada tahun 2025. Energi (NRG) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Energi berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.039364 pada tahun 2026. Energi (NRG) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NRG yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.041332 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Energi (NRG) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NRG yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.043399 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Energi (NRG) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NRG pada tahun 2029 ialah $ 0.045569 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Energi (NRG) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NRG pada tahun 2030 ialah $ 0.047847 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Energi (NRG) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Energi berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.077939. Energi (NRG) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Energi berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.126954. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.03749 0.00%

2026 $ 0.039364 5.00%

2027 $ 0.041332 10.25%

2028 $ 0.043399 15.76%

2029 $ 0.045569 21.55%

2030 $ 0.047847 27.63%

2031 $ 0.050240 34.01%

2032 $ 0.052752 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.055389 47.75%

2034 $ 0.058159 55.13%

2035 $ 0.061067 62.89%

2036 $ 0.064120 71.03%

2037 $ 0.067326 79.59%

2038 $ 0.070692 88.56%

2039 $ 0.074227 97.99%

2040 $ 0.077939 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Energi Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.03749 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.037495 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.037525 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.037644 0.41% Ramalan HargaEnergi (NRG) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk NRG pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.03749 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaEnergi (NRG) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi NRG, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.037495 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaEnergi (NRG) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi NRG, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.037525 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaEnergi (NRG)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk NRG ialah $0.037644 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Energi Semasa Harga Semasa $ 0.03749$ 0.03749 $ 0.03749 Perubahan Harga (24J) +0.61% Modal Pasaran $ 3.72M$ 3.72M $ 3.72M Bekalan Peredaran 99.16M 99.16M 99.16M Kelantangan (24J) $ 70.28K$ 70.28K $ 70.28K Kelantangan (24J) -- Harga terkini NRG ialah $ 0.03749. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +0.61%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 70.28K. Tambahan pula, NRG mempunyai bekalan edaran sebanyak 99.16M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 3.72M. Lihat Harga Langsung NRG

Cara Membeli Energi (NRG) Cuba beli NRG? Anda kini boleh membeli NRG melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Energi dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli NRGSekarang

Energi Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Energi, harga semasa Energi ialah 0.03749USD. Bekalan edaran Energi(NRG) ialah 0.00 NRG , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $3.72M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0.000160 $ 0.038 $ 0.03723

7 Hari 0.01% $ 0.000500 $ 0.03857 $ 0.03466

30 Hari 0.01% $ 0.00034 $ 0.0392 $ 0.03466 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Energi telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000160 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Energi didagangkan pada paras tertinggi $0.03857 dan paras terendah $0.03466 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.01% . Trend terkini ini mempamerkan potensi NRG untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Energi telah mengalami perubahan sebanyak 0.01% , mencerminkan kira-kira $0.00034 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa NRG berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Energi yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh NRG

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Energi (NRG) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Energi ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan NRG berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Energi untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi NRG, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Energi. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan NRG. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum NRG untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Energi.

Mengapa Ramalan Harga NRG Penting?

NRG Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahNRG berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,NRG akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga NRG pada bulan depan? Menurut Energi (NRG) alat ramalan harga, harga NRG yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 NRG pada tahun 2026? Harga 1Energi (NRG) hari ini ialah $0.03749 . Mengikut modul ramalan di atas, NRG akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga NRG pada tahun 2027? Energi (NRG) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 NRG menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga NRG pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Energi (NRG) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga NRG pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Energi (NRG) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 NRG pada tahun 2030? Harga 1Energi (NRG) hari ini ialah $0.03749 . Mengikut modul ramalan di atas, NRG akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga NRG untuk 2040? Energi (NRG) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 NRG menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang