Ninja Squad Token (NST) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Ninja Squad Token untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak NST yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Ninja Squad Token Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Ninja Squad Token (NST) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Ninja Squad Token berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 3.392 pada tahun 2025. Ninja Squad Token (NST) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Ninja Squad Token berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 3.5616 pada tahun 2026. Ninja Squad Token (NST) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NST yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 3.7396 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Ninja Squad Token (NST) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NST yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 3.9266 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Ninja Squad Token (NST) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NST pada tahun 2029 ialah $ 4.1229 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Ninja Squad Token (NST) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NST pada tahun 2030 ialah $ 4.3291 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Ninja Squad Token (NST) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Ninja Squad Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 7.0517. Ninja Squad Token (NST) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Ninja Squad Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 11.4865. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 3.392 0.00%

2026 $ 3.5616 5.00%

2027 $ 3.7396 10.25%

2028 $ 3.9266 15.76%

2029 $ 4.1229 21.55%

2030 $ 4.3291 27.63%

2031 $ 4.5456 34.01%

2032 $ 4.7728 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 5.0115 47.75%

2034 $ 5.2621 55.13%

2035 $ 5.5252 62.89%

2036 $ 5.8014 71.03%

2037 $ 6.0915 79.59%

2038 $ 6.3961 88.56%

2039 $ 6.7159 97.99%

2040 $ 7.0517 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Ninja Squad Token Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 3.392 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 3.3924 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 3.3952 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 3.4059 0.41% Ramalan HargaNinja Squad Token (NST) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk NST pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $3.392 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaNinja Squad Token (NST) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi NST, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $3.3924 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaNinja Squad Token (NST) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi NST, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $3.3952 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaNinja Squad Token (NST)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk NST ialah $3.4059 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Ninja Squad Token Semasa Harga Semasa $ 3.392$ 3.392 $ 3.392 Perubahan Harga (24J) +2.88% Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Kelantangan (24J) $ 102.18K$ 102.18K $ 102.18K Kelantangan (24J) -- Harga terkini NST ialah $ 3.392. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +2.88%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 102.18K. Tambahan pula, NST mempunyai bekalan edaran sebanyak 0.00 dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 0.00.

Ninja Squad Token Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Ninja Squad Token, harga semasa Ninja Squad Token ialah 3.392USD. Bekalan edaran Ninja Squad Token(NST) ialah 0.00 NST , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $0.00 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 0.031999 $ 3.416 $ 3.261

7 Hari 0.03% $ 0.083999 $ 3.7 $ 3.2

30 Hari 0.07% $ 0.227999 $ 4.961 $ 2.943 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Ninja Squad Token telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.031999 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Ninja Squad Token didagangkan pada paras tertinggi $3.7 dan paras terendah $3.2 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.03% . Trend terkini ini mempamerkan potensi NST untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Ninja Squad Token telah mengalami perubahan sebanyak 0.07% , mencerminkan kira-kira $0.227999 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa NST berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Ninja Squad Token yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh NST

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Ninja Squad Token (NST) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Ninja Squad Token ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan NST berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Ninja Squad Token untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi NST, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Ninja Squad Token. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan NST. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum NST untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Ninja Squad Token.

Mengapa Ramalan Harga NST Penting?

NST Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

