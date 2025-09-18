NuNet (NTX) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga NuNet untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak NTX yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga NuNet % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.01161 $0.01161 $0.01161 -1.10% USD Sebenarnya Ramalan NuNet Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) NuNet (NTX) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, NuNet berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.01161 pada tahun 2025. NuNet (NTX) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, NuNet berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.012190 pada tahun 2026. NuNet (NTX) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NTX yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.012800 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. NuNet (NTX) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NTX yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.013440 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. NuNet (NTX) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NTX pada tahun 2029 ialah $ 0.014112 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. NuNet (NTX) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NTX pada tahun 2030 ialah $ 0.014817 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. NuNet (NTX) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga NuNet berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.024136. NuNet (NTX) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga NuNet berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.039315. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.01161 0.00%

2026 $ 0.012190 5.00%

2027 $ 0.012800 10.25%

2028 $ 0.013440 15.76%

2029 $ 0.014112 21.55%

2030 $ 0.014817 27.63%

2031 $ 0.015558 34.01%

2032 $ 0.016336 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.017153 47.75%

2034 $ 0.018010 55.13%

2035 $ 0.018911 62.89%

2036 $ 0.019857 71.03%

2037 $ 0.020849 79.59%

2038 $ 0.021892 88.56%

2039 $ 0.022987 97.99%

2040 $ 0.024136 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga NuNet Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.01161 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.011611 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.011621 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.011657 0.41% Ramalan HargaNuNet (NTX) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk NTX pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.01161 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaNuNet (NTX) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi NTX, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.011611 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaNuNet (NTX) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi NTX, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.011621 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaNuNet (NTX)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk NTX ialah $0.011657 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga NuNet Semasa Harga Semasa $ 0.01161$ 0.01161 $ 0.01161 Perubahan Harga (24J) -1.09% Modal Pasaran $ 5.85M$ 5.85M $ 5.85M Bekalan Peredaran 504.08M 504.08M 504.08M Kelantangan (24J) $ 8.28K$ 8.28K $ 8.28K Kelantangan (24J) -- Harga terkini NTX ialah $ 0.01161. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -1.10%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 8.28K. Tambahan pula, NTX mempunyai bekalan edaran sebanyak 504.08M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 5.85M. Lihat Harga Langsung NTX

NuNet Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung NuNet, harga semasa NuNet ialah 0.01161USD. Bekalan edaran NuNet(NTX) ialah 0.00 NTX , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $5.85M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.03% $ -0.000359 $ 0.01251 $ 0.01108

7 Hari -0.03% $ -0.000399 $ 0.01419 $ 0.01108

30 Hari -0.19% $ -0.00277 $ 0.015 $ 0.01108 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, NuNet telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000359 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.03% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, NuNet didagangkan pada paras tertinggi $0.01419 dan paras terendah $0.01108 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.03% . Trend terkini ini mempamerkan potensi NTX untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, NuNet telah mengalami perubahan sebanyak -0.19% , mencerminkan kira-kira $-0.00277 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa NTX berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga NuNet yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh NTX

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga NuNet (NTX) Berfungsi? Modul Ramalan Harga NuNet ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan NTX berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap NuNet untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi NTX, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga NuNet. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan NTX. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum NTX untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan NuNet.

Mengapa Ramalan Harga NTX Penting?

NTX Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahNTX berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,NTX akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga NTX pada bulan depan? Menurut NuNet (NTX) alat ramalan harga, harga NTX yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 NTX pada tahun 2026? Harga 1NuNet (NTX) hari ini ialah $0.01161 . Mengikut modul ramalan di atas, NTX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga NTX pada tahun 2027? NuNet (NTX) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 NTX menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga NTX pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, NuNet (NTX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga NTX pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, NuNet (NTX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 NTX pada tahun 2030? Harga 1NuNet (NTX) hari ini ialah $0.01161 . Mengikut modul ramalan di atas, NTX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga NTX untuk 2040? NuNet (NTX) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 NTX menjelang tahun 2040.