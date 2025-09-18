Numbers Protocol (NUM) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Numbers Protocol untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak NUM yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli NUM

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Numbers Protocol % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.01321 $0.01321 $0.01321 -1.63% USD Sebenarnya Ramalan Numbers Protocol Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Numbers Protocol (NUM) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Numbers Protocol berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.01321 pada tahun 2025. Numbers Protocol (NUM) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Numbers Protocol berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.013870 pada tahun 2026. Numbers Protocol (NUM) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NUM yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.014564 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Numbers Protocol (NUM) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NUM yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.015292 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Numbers Protocol (NUM) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NUM pada tahun 2029 ialah $ 0.016056 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Numbers Protocol (NUM) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NUM pada tahun 2030 ialah $ 0.016859 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Numbers Protocol (NUM) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Numbers Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.027462. Numbers Protocol (NUM) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Numbers Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.044733. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.01321 0.00%

2026 $ 0.013870 5.00%

2027 $ 0.014564 10.25%

2028 $ 0.015292 15.76%

2029 $ 0.016056 21.55%

2030 $ 0.016859 27.63%

2031 $ 0.017702 34.01%

2032 $ 0.018587 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.019517 47.75%

2034 $ 0.020493 55.13%

2035 $ 0.021517 62.89%

2036 $ 0.022593 71.03%

2037 $ 0.023723 79.59%

2038 $ 0.024909 88.56%

2039 $ 0.026154 97.99%

2040 $ 0.027462 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Numbers Protocol Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.01321 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.013211 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.013222 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.013264 0.41% Ramalan HargaNumbers Protocol (NUM) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk NUM pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.01321 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaNumbers Protocol (NUM) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi NUM, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.013211 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaNumbers Protocol (NUM) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi NUM, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.013222 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaNumbers Protocol (NUM)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk NUM ialah $0.013264 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Numbers Protocol Semasa Harga Semasa $ 0.01321$ 0.01321 $ 0.01321 Perubahan Harga (24J) -1.63% Modal Pasaran $ 10.96M$ 10.96M $ 10.96M Bekalan Peredaran 829.63M 829.63M 829.63M Kelantangan (24J) $ 54.27K$ 54.27K $ 54.27K Kelantangan (24J) -- Harga terkini NUM ialah $ 0.01321. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -1.63%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 54.27K. Tambahan pula, NUM mempunyai bekalan edaran sebanyak 829.63M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 10.96M. Lihat Harga Langsung NUM

Cara Membeli Numbers Protocol (NUM) Cuba beli NUM? Anda kini boleh membeli NUM melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Numbers Protocol dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli NUMSekarang

Numbers Protocol Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Numbers Protocol, harga semasa Numbers Protocol ialah 0.01321USD. Bekalan edaran Numbers Protocol(NUM) ialah 0.00 NUM , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $10.96M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.00% $ -0.000049 $ 0.01345 $ 0.01273

7 Hari -0.02% $ -0.000349 $ 0.01427 $ 0.01273

30 Hari -0.21% $ -0.003710 $ 0.021 $ 0.0125 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Numbers Protocol telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000049 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Numbers Protocol didagangkan pada paras tertinggi $0.01427 dan paras terendah $0.01273 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.02% . Trend terkini ini mempamerkan potensi NUM untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Numbers Protocol telah mengalami perubahan sebanyak -0.21% , mencerminkan kira-kira $-0.003710 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa NUM berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Numbers Protocol yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh NUM

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Numbers Protocol (NUM) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Numbers Protocol ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan NUM berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Numbers Protocol untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi NUM, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Numbers Protocol. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan NUM. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum NUM untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Numbers Protocol.

Mengapa Ramalan Harga NUM Penting?

NUM Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahNUM berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,NUM akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga NUM pada bulan depan? Menurut Numbers Protocol (NUM) alat ramalan harga, harga NUM yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 NUM pada tahun 2026? Harga 1Numbers Protocol (NUM) hari ini ialah $0.01321 . Mengikut modul ramalan di atas, NUM akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga NUM pada tahun 2027? Numbers Protocol (NUM) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 NUM menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga NUM pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Numbers Protocol (NUM) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga NUM pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Numbers Protocol (NUM) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 NUM pada tahun 2030? Harga 1Numbers Protocol (NUM) hari ini ialah $0.01321 . Mengikut modul ramalan di atas, NUM akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga NUM untuk 2040? Numbers Protocol (NUM) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 NUM menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang