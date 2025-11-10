NUMINE (NUMI) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga NUMINE untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak NUMI yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

*Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.09206 $0.09206 $0.09206 -0.91% USD Sebenarnya Ramalan NUMINE Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) NUMINE (NUMI) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, NUMINE berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.09206 pada tahun 2025. NUMINE (NUMI) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, NUMINE berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.096663 pada tahun 2026. NUMINE (NUMI) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NUMI yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.101496 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. NUMINE (NUMI) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NUMI yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.106570 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. NUMINE (NUMI) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NUMI pada tahun 2029 ialah $ 0.111899 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. NUMINE (NUMI) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NUMI pada tahun 2030 ialah $ 0.117494 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. NUMINE (NUMI) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga NUMINE berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.191386. NUMINE (NUMI) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga NUMINE berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.311747. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.09206 0.00%

2026 $ 0.096663 5.00%

2027 $ 0.101496 10.25%

2028 $ 0.106570 15.76%

2029 $ 0.111899 21.55%

2030 $ 0.117494 27.63%

2031 $ 0.123369 34.01%

2032 $ 0.129537 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.136014 47.75%

2034 $ 0.142815 55.13%

2035 $ 0.149956 62.89%

2036 $ 0.157453 71.03%

2037 $ 0.165326 79.59%

2038 $ 0.173592 88.56%

2039 $ 0.182272 97.99%

2040 $ 0.191386 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga NUMINE Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.09206 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.092072 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.092148 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.092438 0.41% Ramalan HargaNUMINE (NUMI) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk NUMI pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.09206 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaNUMINE (NUMI) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi NUMI, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.092072 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaNUMINE (NUMI) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi NUMI, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.092148 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaNUMINE (NUMI)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk NUMI ialah $0.092438 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga NUMINE Semasa Harga Semasa $ 0.09206$ 0.09206 $ 0.09206 Perubahan Harga (24J) -0.91% Modal Pasaran $ 14.89M$ 14.89M $ 14.89M Bekalan Peredaran 161.78M 161.78M 161.78M Kelantangan (24J) $ 75.21K$ 75.21K $ 75.21K Kelantangan (24J) -- Harga terkini NUMI ialah $ 0.09206. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -0.91%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 75.21K. Tambahan pula, NUMI mempunyai bekalan edaran sebanyak 161.78M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 14.89M. Lihat Harga Langsung NUMI

Cara Membeli NUMINE (NUMI) Cuba beli NUMI? Anda kini boleh membeli NUMI melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli NUMINE dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli NUMISekarang

NUMINE Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung NUMINE, harga semasa NUMINE ialah 0.09206USD. Bekalan edaran NUMINE(NUMI) ialah 0.00 NUMI , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $14.89M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0.000050 $ 0.13665 $ 0.08929

7 Hari -0.08% $ -0.00852 $ 0.14027 $ 0.08574

30 Hari 0.31% $ 0.021600 $ 0.14027 $ 0.05714 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, NUMINE telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000050 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, NUMINE didagangkan pada paras tertinggi $0.14027 dan paras terendah $0.08574 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.08% . Trend terkini ini mempamerkan potensi NUMI untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, NUMINE telah mengalami perubahan sebanyak 0.31% , mencerminkan kira-kira $0.021600 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa NUMI berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga NUMINE yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh NUMI

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga NUMINE (NUMI) Berfungsi? Modul Ramalan Harga NUMINE ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan NUMI berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap NUMINE untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi NUMI, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga NUMINE. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan NUMI. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum NUMI untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan NUMINE.

Mengapa Ramalan Harga NUMI Penting?

NUMI Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

