Dapatkan ramalan harga Nura Labs untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak NURA yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Nura Labs % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.0000924 $0.0000924 $0.0000924 +0.06% USD Sebenarnya Ramalan Nura Labs Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Nura Labs (NURA) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Nura Labs berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000092 pada tahun 2025. Nura Labs (NURA) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Nura Labs berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000097 pada tahun 2026. Nura Labs (NURA) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NURA yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.000101 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Nura Labs (NURA) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NURA yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.000106 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Nura Labs (NURA) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NURA pada tahun 2029 ialah $ 0.000112 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Nura Labs (NURA) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NURA pada tahun 2030 ialah $ 0.000117 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Nura Labs (NURA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Nura Labs berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000192. Nura Labs (NURA) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Nura Labs berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000312. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000092 0.00%

2026 $ 0.000097 5.00%

2027 $ 0.000101 10.25%

2028 $ 0.000106 15.76%

2029 $ 0.000112 21.55%

2030 $ 0.000117 27.63%

2031 $ 0.000123 34.01%

2032 $ 0.000130 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.000136 47.75%

2034 $ 0.000143 55.13%

2035 $ 0.000150 62.89%

2036 $ 0.000158 71.03%

2037 $ 0.000165 79.59%

2038 $ 0.000174 88.56%

2039 $ 0.000182 97.99%

2040 $ 0.000192 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Nura Labs Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.000092 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.000092 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.000092 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.000092 0.41% Ramalan HargaNura Labs (NURA) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk NURA pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.000092 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaNura Labs (NURA) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi NURA, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000092 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaNura Labs (NURA) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi NURA, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000092 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaNura Labs (NURA)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk NURA ialah $0.000092 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Nura Labs Semasa Harga Semasa $ 0.0000924$ 0.0000924 $ 0.0000924 Perubahan Harga (24J) +0.06% Modal Pasaran $ 923.00K$ 923.00K $ 923.00K Bekalan Peredaran 10.00B 10.00B 10.00B Kelantangan (24J) $ 55.78K$ 55.78K $ 55.78K Kelantangan (24J) -- Harga terkini NURA ialah $ 0.0000924. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +0.06%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 55.78K. Tambahan pula, NURA mempunyai bekalan edaran sebanyak 10.00B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 923.00K. Lihat Harga Langsung NURA

Nura Labs Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Nura Labs, harga semasa Nura Labs ialah 0.000092USD. Bekalan edaran Nura Labs(NURA) ialah 0.00 NURA , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $923.00K . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.01% $ -0.000001 $ 0.000093 $ 0.000092

7 Hari 0.01% $ 0.000001 $ 0.00018 $ 0.000082

30 Hari -0.13% $ -0.000014 $ 0.000199 $ 0.000082 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Nura Labs telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000001 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Nura Labs didagangkan pada paras tertinggi $0.00018 dan paras terendah $0.000082 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.01% . Trend terkini ini mempamerkan potensi NURA untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Nura Labs telah mengalami perubahan sebanyak -0.13% , mencerminkan kira-kira $-0.000014 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa NURA berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Nura Labs yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh NURA

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Nura Labs (NURA) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Nura Labs ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan NURA berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Nura Labs untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi NURA, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Nura Labs. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan NURA. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum NURA untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Nura Labs.

Mengapa Ramalan Harga NURA Penting?

NURA Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahNURA berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,NURA akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga NURA pada bulan depan? Menurut Nura Labs (NURA) alat ramalan harga, harga NURA yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 NURA pada tahun 2026? Harga 1Nura Labs (NURA) hari ini ialah $0.000092 . Mengikut modul ramalan di atas, NURA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga NURA pada tahun 2027? Nura Labs (NURA) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 NURA menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga NURA pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Nura Labs (NURA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga NURA pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Nura Labs (NURA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 NURA pada tahun 2030? Harga 1Nura Labs (NURA) hari ini ialah $0.000092 . Mengikut modul ramalan di atas, NURA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga NURA untuk 2040? Nura Labs (NURA) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 NURA menjelang tahun 2040.