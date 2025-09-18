NEXPACE (NXPC) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga NEXPACE untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak NXPC yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli NXPC

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga NEXPACE % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.6942 $0.6942 $0.6942 +4.64% USD Sebenarnya Ramalan NEXPACE Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) NEXPACE (NXPC) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, NEXPACE berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.6942 pada tahun 2025. NEXPACE (NXPC) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, NEXPACE berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.728910 pada tahun 2026. NEXPACE (NXPC) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NXPC yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.765355 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. NEXPACE (NXPC) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NXPC yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.803623 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. NEXPACE (NXPC) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NXPC pada tahun 2029 ialah $ 0.843804 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. NEXPACE (NXPC) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NXPC pada tahun 2030 ialah $ 0.885994 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. NEXPACE (NXPC) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga NEXPACE berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.4431. NEXPACE (NXPC) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga NEXPACE berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.3508. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.6942 0.00%

2026 $ 0.728910 5.00%

2027 $ 0.765355 10.25%

2028 $ 0.803623 15.76%

2029 $ 0.843804 21.55%

2030 $ 0.885994 27.63%

2031 $ 0.930294 34.01%

2032 $ 0.976809 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.0256 47.75%

2034 $ 1.0769 55.13%

2035 $ 1.1307 62.89%

2036 $ 1.1873 71.03%

2037 $ 1.2466 79.59%

2038 $ 1.3090 88.56%

2039 $ 1.3744 97.99%

2040 $ 1.4431 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga NEXPACE Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.6942 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.694295 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.694865 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.697052 0.41% Ramalan HargaNEXPACE (NXPC) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk NXPC pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.6942 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaNEXPACE (NXPC) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi NXPC, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.694295 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaNEXPACE (NXPC) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi NXPC, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.694865 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaNEXPACE (NXPC)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk NXPC ialah $0.697052 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga NEXPACE Semasa Harga Semasa $ 0.6942$ 0.6942 $ 0.6942 Perubahan Harga (24J) +4.64% Modal Pasaran $ 141.98M$ 141.98M $ 141.98M Bekalan Peredaran 204.49M 204.49M 204.49M Kelantangan (24J) $ 919.02K$ 919.02K $ 919.02K Kelantangan (24J) -- Harga terkini NXPC ialah $ 0.6942. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +4.64%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 919.02K. Tambahan pula, NXPC mempunyai bekalan edaran sebanyak 204.49M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 141.98M. Lihat Harga Langsung NXPC

Cara Membeli NEXPACE (NXPC) Cuba beli NXPC? Anda kini boleh membeli NXPC melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli NEXPACE dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli NXPCSekarang

NEXPACE Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung NEXPACE, harga semasa NEXPACE ialah 0.6943USD. Bekalan edaran NEXPACE(NXPC) ialah 0.00 NXPC , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $141.98M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.02% $ 0.015199 $ 0.7003 $ 0.6561

7 Hari 0.00% $ 0.003099 $ 0.7892 $ 0.6561

30 Hari -0.16% $ -0.1352 $ 0.8354 $ 0.6343 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, NEXPACE telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.015199 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.02% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, NEXPACE didagangkan pada paras tertinggi $0.7892 dan paras terendah $0.6561 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.00% . Trend terkini ini mempamerkan potensi NXPC untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, NEXPACE telah mengalami perubahan sebanyak -0.16% , mencerminkan kira-kira $-0.1352 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa NXPC berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga NEXPACE yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh NXPC

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga NEXPACE (NXPC) Berfungsi? Modul Ramalan Harga NEXPACE ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan NXPC berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap NEXPACE untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi NXPC, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga NEXPACE. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan NXPC. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum NXPC untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan NEXPACE.

Mengapa Ramalan Harga NXPC Penting?

NXPC Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahNXPC berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,NXPC akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga NXPC pada bulan depan? Menurut NEXPACE (NXPC) alat ramalan harga, harga NXPC yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 NXPC pada tahun 2026? Harga 1NEXPACE (NXPC) hari ini ialah $0.6942 . Mengikut modul ramalan di atas, NXPC akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga NXPC pada tahun 2027? NEXPACE (NXPC) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 NXPC menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga NXPC pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, NEXPACE (NXPC) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga NXPC pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, NEXPACE (NXPC) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 NXPC pada tahun 2030? Harga 1NEXPACE (NXPC) hari ini ialah $0.6942 . Mengikut modul ramalan di atas, NXPC akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga NXPC untuk 2040? NEXPACE (NXPC) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 NXPC menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang