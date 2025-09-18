AllianceBlock Nexera (NXRA) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga AllianceBlock Nexera untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak NXRA yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga AllianceBlock Nexera % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.00797 $0.00797 $0.00797 +2.31% USD Sebenarnya Ramalan AllianceBlock Nexera Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) AllianceBlock Nexera (NXRA) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, AllianceBlock Nexera berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.00797 pada tahun 2025. AllianceBlock Nexera (NXRA) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, AllianceBlock Nexera berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.008368 pada tahun 2026. AllianceBlock Nexera (NXRA) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NXRA yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.008786 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. AllianceBlock Nexera (NXRA) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NXRA yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.009226 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. AllianceBlock Nexera (NXRA) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NXRA pada tahun 2029 ialah $ 0.009687 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. AllianceBlock Nexera (NXRA) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NXRA pada tahun 2030 ialah $ 0.010171 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. AllianceBlock Nexera (NXRA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga AllianceBlock Nexera berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.016569. AllianceBlock Nexera (NXRA) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga AllianceBlock Nexera berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.026989.

2026 $ 0.008368 5.00%

2027 $ 0.008786 10.25%

2028 $ 0.009226 15.76%

2029 $ 0.009687 21.55%

2030 $ 0.010171 27.63%

2031 $ 0.010680 34.01%

2032 $ 0.011214 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.011775 47.75%

2034 $ 0.012364 55.13%

2035 $ 0.012982 62.89%

2036 $ 0.013631 71.03%

2037 $ 0.014312 79.59%

2038 $ 0.015028 88.56%

2039 $ 0.015780 97.99%

2040 $ 0.016569 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga AllianceBlock Nexera Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.00797 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.007971 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.007977 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.008002 0.41% Ramalan HargaAllianceBlock Nexera (NXRA) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk NXRA pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.00797 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaAllianceBlock Nexera (NXRA) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi NXRA, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.007971 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaAllianceBlock Nexera (NXRA) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi NXRA, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.007977 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaAllianceBlock Nexera (NXRA)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk NXRA ialah $0.008002 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga AllianceBlock Nexera Semasa Harga Semasa $ 0.00797$ 0.00797 $ 0.00797 Perubahan Harga (24J) +2.31% Modal Pasaran $ 8.35M$ 8.35M $ 8.35M Bekalan Peredaran 1.05B 1.05B 1.05B Kelantangan (24J) $ 8.73K$ 8.73K $ 8.73K Kelantangan (24J) -- Harga terkini NXRA ialah $ 0.00797. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +2.31%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 8.73K. Tambahan pula, NXRA mempunyai bekalan edaran sebanyak 1.05B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 8.35M.

AllianceBlock Nexera Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung AllianceBlock Nexera, harga semasa AllianceBlock Nexera ialah 0.00797USD. Bekalan edaran AllianceBlock Nexera(NXRA) ialah 0.00 NXRA , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $8.35M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.04% $ 0.000309 $ 0.00799 $ 0.00755

7 Hari -0.03% $ -0.000330 $ 0.00864 $ 0.0075

30 Hari -0.16% $ -0.001610 $ 0.01 $ 0.00745 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AllianceBlock Nexera telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000309 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.04% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, AllianceBlock Nexera didagangkan pada paras tertinggi $0.00864 dan paras terendah $0.0075 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.03% . Trend terkini ini mempamerkan potensi NXRA untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, AllianceBlock Nexera telah mengalami perubahan sebanyak -0.16% , mencerminkan kira-kira $-0.001610 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa NXRA berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga AllianceBlock Nexera yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh NXRA

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga AllianceBlock Nexera (NXRA) Berfungsi? Modul Ramalan Harga AllianceBlock Nexera ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan NXRA berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap AllianceBlock Nexera untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi NXRA, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga AllianceBlock Nexera. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan NXRA. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum NXRA untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan AllianceBlock Nexera.

Mengapa Ramalan Harga NXRA Penting?

NXRA Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

