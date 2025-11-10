NXT Protocol (NXT) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga NXT Protocol untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak NXT yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga NXT Protocol % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.0003762 $0.0003762 $0.0003762 -25.17% USD Sebenarnya Ramalan NXT Protocol Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) NXT Protocol (NXT) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, NXT Protocol berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000376 pada tahun 2025. NXT Protocol (NXT) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, NXT Protocol berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000395 pada tahun 2026. NXT Protocol (NXT) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NXT yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.000414 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. NXT Protocol (NXT) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NXT yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.000435 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. NXT Protocol (NXT) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NXT pada tahun 2029 ialah $ 0.000457 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. NXT Protocol (NXT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NXT pada tahun 2030 ialah $ 0.000480 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. NXT Protocol (NXT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga NXT Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000782. NXT Protocol (NXT) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga NXT Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001273. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000376 0.00%

2026 $ 0.000395 5.00%

2027 $ 0.000414 10.25%

2028 $ 0.000435 15.76%

2029 $ 0.000457 21.55%

2030 $ 0.000480 27.63%

2031 $ 0.000504 34.01%

2032 $ 0.000529 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.000555 47.75%

2034 $ 0.000583 55.13%

2035 $ 0.000612 62.89%

2036 $ 0.000643 71.03%

2037 $ 0.000675 79.59%

2038 $ 0.000709 88.56%

2039 $ 0.000744 97.99%

2040 $ 0.000782 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga NXT Protocol Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.000376 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.000376 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.000376 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.000377 0.41% Ramalan HargaNXT Protocol (NXT) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk NXT pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.000376 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaNXT Protocol (NXT) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi NXT, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000376 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaNXT Protocol (NXT) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi NXT, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000376 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaNXT Protocol (NXT)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk NXT ialah $0.000377 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga NXT Protocol Semasa Harga Semasa $ 0.0003762$ 0.0003762 $ 0.0003762 Perubahan Harga (24J) -25.16% Modal Pasaran ---- -- Bekalan Peredaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 633.02K$ 633.02K $ 633.02K Kelantangan (24J) -- Harga terkini NXT ialah $ 0.0003762. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -25.17%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 633.02K. Tambahan pula, NXT mempunyai bekalan edaran sebanyak -- dan jumlah permodalan pasaran sebanyak --. Lihat Harga Langsung NXT

Cara Membeli NXT Protocol (NXT) Cuba beli NXT? Anda kini boleh membeli NXT melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli NXT Protocol dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli NXTSekarang

NXT Protocol Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung NXT Protocol, harga semasa NXT Protocol ialah 0.000376USD. Bekalan edaran NXT Protocol(NXT) ialah 0.00 NXT , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $-- . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.83% $ -0.001942 $ 0.0029 $ 0.000300

7 Hari -0.98% $ -0.037023 $ 0.059 $ 0.000300

30 Hari -0.99% $ -0.049623 $ 2.68 $ 0.000300 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, NXT Protocol telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.001942 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.83% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, NXT Protocol didagangkan pada paras tertinggi $0.059 dan paras terendah $0.000300 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.98% . Trend terkini ini mempamerkan potensi NXT untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, NXT Protocol telah mengalami perubahan sebanyak -0.99% , mencerminkan kira-kira $-0.049623 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa NXT berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga NXT Protocol yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh NXT

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga NXT Protocol (NXT) Berfungsi? Modul Ramalan Harga NXT Protocol ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan NXT berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap NXT Protocol untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi NXT, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga NXT Protocol. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan NXT. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum NXT untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan NXT Protocol.

Mengapa Ramalan Harga NXT Penting?

NXT Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahNXT berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,NXT akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga NXT pada bulan depan? Menurut NXT Protocol (NXT) alat ramalan harga, harga NXT yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 NXT pada tahun 2026? Harga 1NXT Protocol (NXT) hari ini ialah $0.000376 . Mengikut modul ramalan di atas, NXT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga NXT pada tahun 2027? NXT Protocol (NXT) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 NXT menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga NXT pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, NXT Protocol (NXT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga NXT pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, NXT Protocol (NXT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 NXT pada tahun 2030? Harga 1NXT Protocol (NXT) hari ini ialah $0.000376 . Mengikut modul ramalan di atas, NXT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga NXT untuk 2040? NXT Protocol (NXT) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 NXT menjelang tahun 2040.