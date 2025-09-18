Net Zero Climate (NZC) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Net Zero Climate untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak NZC yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Net Zero Climate (NZC) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Net Zero Climate berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.0203 pada tahun 2025. Net Zero Climate (NZC) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Net Zero Climate berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.021315 pada tahun 2026. Net Zero Climate (NZC) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NZC yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.022380 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Net Zero Climate (NZC) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NZC yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.023499 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Net Zero Climate (NZC) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NZC pada tahun 2029 ialah $ 0.024674 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Net Zero Climate (NZC) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NZC pada tahun 2030 ialah $ 0.025908 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Net Zero Climate (NZC) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Net Zero Climate berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.042202. Net Zero Climate (NZC) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Net Zero Climate berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.068743.

2026 $ 0.021315 5.00%

2027 $ 0.022380 10.25%

2028 $ 0.023499 15.76%

2029 $ 0.024674 21.55%

2030 $ 0.025908 27.63%

2031 $ 0.027203 34.01%

2032 $ 0.028564 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.029992 47.75%

2034 $ 0.031491 55.13%

2035 $ 0.033066 62.89%

2036 $ 0.034719 71.03%

2037 $ 0.036455 79.59%

2038 $ 0.038278 88.56%

2039 $ 0.040192 97.99%

2040 $ 0.042202 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Net Zero Climate Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.0203 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.020302 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.020319 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.020383 0.41% Ramalan HargaNet Zero Climate (NZC) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk NZC pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.0203 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaNet Zero Climate (NZC) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi NZC, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.020302 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaNet Zero Climate (NZC) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi NZC, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.020319 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaNet Zero Climate (NZC)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk NZC ialah $0.020383 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Net Zero Climate Semasa Harga Semasa $ 0.0203$ 0.0203 $ 0.0203 Perubahan Harga (24J) 0.00% Modal Pasaran ---- -- Bekalan Peredaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 1.95K$ 1.95K $ 1.95K Kelantangan (24J) -- Harga terkini NZC ialah $ 0.0203. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.95K. Tambahan pula, NZC mempunyai bekalan edaran sebanyak -- dan jumlah permodalan pasaran sebanyak --. Lihat Harga Langsung NZC

Net Zero Climate Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Net Zero Climate, harga semasa Net Zero Climate ialah 0.0203USD. Bekalan edaran Net Zero Climate(NZC) ialah 0.00 NZC , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $-- . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.00% $ -0.000200 $ 0.0205 $ 0.0202

7 Hari -0.00% $ -0.000080 $ 0.02125 $ 0.00999

30 Hari -0.00% $ -0.000010 $ 0.02142 $ 0.00999 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Net Zero Climate telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000200 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Net Zero Climate didagangkan pada paras tertinggi $0.02125 dan paras terendah $0.00999 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.00% . Trend terkini ini mempamerkan potensi NZC untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Net Zero Climate telah mengalami perubahan sebanyak -0.00% , mencerminkan kira-kira $-0.000010 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa NZC berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Net Zero Climate yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh NZC

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Net Zero Climate (NZC) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Net Zero Climate ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan NZC berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Net Zero Climate untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi NZC, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Net Zero Climate. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan NZC. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum NZC untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Net Zero Climate.

Mengapa Ramalan Harga NZC Penting?

NZC Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahNZC berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,NZC akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga NZC pada bulan depan? Menurut Net Zero Climate (NZC) alat ramalan harga, harga NZC yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 NZC pada tahun 2026? Harga 1Net Zero Climate (NZC) hari ini ialah $0.0203 . Mengikut modul ramalan di atas, NZC akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga NZC pada tahun 2027? Net Zero Climate (NZC) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 NZC menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga NZC pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Net Zero Climate (NZC) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga NZC pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Net Zero Climate (NZC) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 NZC pada tahun 2030? Harga 1Net Zero Climate (NZC) hari ini ialah $0.0203 . Mengikut modul ramalan di atas, NZC akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga NZC untuk 2040? Net Zero Climate (NZC) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 NZC menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang