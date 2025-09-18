Omnity Network (OCT) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Omnity Network untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak OCT yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Omnity Network % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.09215 $0.09215 $0.09215 +4.44% USD Sebenarnya Ramalan Omnity Network Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Omnity Network (OCT) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Omnity Network berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.09215 pada tahun 2025. Omnity Network (OCT) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Omnity Network berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.096757 pada tahun 2026. Omnity Network (OCT) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan OCT yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.101595 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Omnity Network (OCT) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan OCT yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.106675 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Omnity Network (OCT) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran OCT pada tahun 2029 ialah $ 0.112008 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Omnity Network (OCT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran OCT pada tahun 2030 ialah $ 0.117609 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Omnity Network (OCT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Omnity Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.191573. Omnity Network (OCT) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Omnity Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.312052. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.09215 0.00%

2026 $ 0.096757 5.00%

2027 $ 0.101595 10.25%

2028 $ 0.106675 15.76%

2029 $ 0.112008 21.55%

2030 $ 0.117609 27.63%

2031 $ 0.123489 34.01%

2032 $ 0.129664 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.136147 47.75%

2034 $ 0.142954 55.13%

2035 $ 0.150102 62.89%

2036 $ 0.157607 71.03%

2037 $ 0.165488 79.59%

2038 $ 0.173762 88.56%

2039 $ 0.182450 97.99%

2040 $ 0.191573 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Omnity Network Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.09215 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.092162 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.092238 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.092528 0.41% Ramalan HargaOmnity Network (OCT) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk OCT pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.09215 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaOmnity Network (OCT) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi OCT, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.092162 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaOmnity Network (OCT) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi OCT, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.092238 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaOmnity Network (OCT)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk OCT ialah $0.092528 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Omnity Network Semasa Harga Semasa $ 0.09215$ 0.09215 $ 0.09215 Perubahan Harga (24J) +4.44% Modal Pasaran $ 9.21M$ 9.21M $ 9.21M Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Kelantangan (24J) $ 58.20K$ 58.20K $ 58.20K Kelantangan (24J) -- Harga terkini OCT ialah $ 0.09215. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +4.44%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 58.20K. Tambahan pula, OCT mempunyai bekalan edaran sebanyak 100.00M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 9.21M. Lihat Harga Langsung OCT

Omnity Network Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Omnity Network, harga semasa Omnity Network ialah 0.09214USD. Bekalan edaran Omnity Network(OCT) ialah 0.00 OCT , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $9.21M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.03% $ 0.003059 $ 0.09504 $ 0.0879

7 Hari -0.04% $ -0.004500 $ 0.1053 $ 0.0879

30 Hari 0.14% $ 0.01124 $ 0.108 $ 0.07929 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Omnity Network telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.003059 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.03% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Omnity Network didagangkan pada paras tertinggi $0.1053 dan paras terendah $0.0879 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.04% . Trend terkini ini mempamerkan potensi OCT untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Omnity Network telah mengalami perubahan sebanyak 0.14% , mencerminkan kira-kira $0.01124 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa OCT berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Omnity Network yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh OCT

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Omnity Network (OCT) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Omnity Network ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan OCT berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Omnity Network untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi OCT, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Omnity Network. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan OCT. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum OCT untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Omnity Network.

Mengapa Ramalan Harga OCT Penting?

OCT Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahOCT berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,OCT akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga OCT pada bulan depan? Menurut Omnity Network (OCT) alat ramalan harga, harga OCT yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 OCT pada tahun 2026? Harga 1Omnity Network (OCT) hari ini ialah $0.09215 . Mengikut modul ramalan di atas, OCT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga OCT pada tahun 2027? Omnity Network (OCT) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 OCT menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga OCT pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Omnity Network (OCT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga OCT pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Omnity Network (OCT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 OCT pada tahun 2030? Harga 1Omnity Network (OCT) hari ini ialah $0.09215 . Mengikut modul ramalan di atas, OCT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga OCT untuk 2040? Omnity Network (OCT) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 OCT menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang