Openfabric AI (OFN) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Openfabric AI untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak OFN yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli OFN

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Openfabric AI % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.00457 $0.00457 $0.00457 -2.97% USD Sebenarnya Ramalan Openfabric AI Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Openfabric AI (OFN) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Openfabric AI berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.00457 pada tahun 2025. Openfabric AI (OFN) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Openfabric AI berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004798 pada tahun 2026. Openfabric AI (OFN) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan OFN yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.005038 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Openfabric AI (OFN) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan OFN yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.005290 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Openfabric AI (OFN) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran OFN pada tahun 2029 ialah $ 0.005554 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Openfabric AI (OFN) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran OFN pada tahun 2030 ialah $ 0.005832 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Openfabric AI (OFN) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Openfabric AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.009500. Openfabric AI (OFN) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Openfabric AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.015475. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.00457 0.00%

2026 $ 0.004798 5.00%

2027 $ 0.005038 10.25%

2028 $ 0.005290 15.76%

2029 $ 0.005554 21.55%

2030 $ 0.005832 27.63%

2031 $ 0.006124 34.01%

2032 $ 0.006430 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.006751 47.75%

2034 $ 0.007089 55.13%

2035 $ 0.007444 62.89%

2036 $ 0.007816 71.03%

2037 $ 0.008207 79.59%

2038 $ 0.008617 88.56%

2039 $ 0.009048 97.99%

2040 $ 0.009500 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Openfabric AI Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.00457 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.004570 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.004574 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.004588 0.41% Ramalan HargaOpenfabric AI (OFN) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk OFN pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.00457 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaOpenfabric AI (OFN) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi OFN, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.004570 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaOpenfabric AI (OFN) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi OFN, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.004574 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaOpenfabric AI (OFN)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk OFN ialah $0.004588 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Openfabric AI Semasa Harga Semasa $ 0.00457$ 0.00457 $ 0.00457 Perubahan Harga (24J) -2.97% Modal Pasaran $ 799.04K$ 799.04K $ 799.04K Bekalan Peredaran 174.85M 174.85M 174.85M Kelantangan (24J) $ 24.41K$ 24.41K $ 24.41K Kelantangan (24J) -- Harga terkini OFN ialah $ 0.00457. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -2.97%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 24.41K. Tambahan pula, OFN mempunyai bekalan edaran sebanyak 174.85M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 799.04K. Lihat Harga Langsung OFN

Cara Membeli Openfabric AI (OFN) Cuba beli OFN? Anda kini boleh membeli OFN melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Openfabric AI dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli OFNSekarang

Openfabric AI Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Openfabric AI, harga semasa Openfabric AI ialah 0.00457USD. Bekalan edaran Openfabric AI(OFN) ialah 0.00 OFN , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $799.04K . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.04% $ -0.000229 $ 0.00517 $ 0.00444

7 Hari -0.33% $ -0.002329 $ 0.00712 $ 0.00444

30 Hari 0.62% $ 0.001750 $ 0.01698 $ 0.00248 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Openfabric AI telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000229 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.04% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Openfabric AI didagangkan pada paras tertinggi $0.00712 dan paras terendah $0.00444 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.33% . Trend terkini ini mempamerkan potensi OFN untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Openfabric AI telah mengalami perubahan sebanyak 0.62% , mencerminkan kira-kira $0.001750 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa OFN berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Openfabric AI yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh OFN

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Openfabric AI (OFN) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Openfabric AI ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan OFN berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Openfabric AI untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi OFN, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Openfabric AI. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan OFN. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum OFN untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Openfabric AI.

Mengapa Ramalan Harga OFN Penting?

OFN Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahOFN berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,OFN akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga OFN pada bulan depan? Menurut Openfabric AI (OFN) alat ramalan harga, harga OFN yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 OFN pada tahun 2026? Harga 1Openfabric AI (OFN) hari ini ialah $0.00457 . Mengikut modul ramalan di atas, OFN akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga OFN pada tahun 2027? Openfabric AI (OFN) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 OFN menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga OFN pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Openfabric AI (OFN) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga OFN pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Openfabric AI (OFN) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 OFN pada tahun 2030? Harga 1Openfabric AI (OFN) hari ini ialah $0.00457 . Mengikut modul ramalan di atas, OFN akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga OFN untuk 2040? Openfabric AI (OFN) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 OFN menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang