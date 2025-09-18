ONFA Token (OFT) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga ONFA Token untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak OFT yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli OFT

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga ONFA Token % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.9168 $0.9168 $0.9168 -0.67% USD Sebenarnya Ramalan ONFA Token Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) ONFA Token (OFT) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, ONFA Token berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.9168 pada tahun 2025. ONFA Token (OFT) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, ONFA Token berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.962639 pada tahun 2026. ONFA Token (OFT) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan OFT yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 1.0107 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. ONFA Token (OFT) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan OFT yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 1.0613 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. ONFA Token (OFT) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran OFT pada tahun 2029 ialah $ 1.1143 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. ONFA Token (OFT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran OFT pada tahun 2030 ialah $ 1.1700 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. ONFA Token (OFT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga ONFA Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.9059. ONFA Token (OFT) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga ONFA Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 3.1046. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.9168 0.00%

2026 $ 0.962639 5.00%

2027 $ 1.0107 10.25%

2028 $ 1.0613 15.76%

2029 $ 1.1143 21.55%

2030 $ 1.1700 27.63%

2031 $ 1.2285 34.01%

2032 $ 1.2900 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.3545 47.75%

2034 $ 1.4222 55.13%

2035 $ 1.4933 62.89%

2036 $ 1.5680 71.03%

2037 $ 1.6464 79.59%

2038 $ 1.7287 88.56%

2039 $ 1.8152 97.99%

2040 $ 1.9059 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga ONFA Token Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.9168 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.916925 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.917679 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.920567 0.41% Ramalan HargaONFA Token (OFT) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk OFT pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.9168 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaONFA Token (OFT) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi OFT, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.916925 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaONFA Token (OFT) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi OFT, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.917679 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaONFA Token (OFT)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk OFT ialah $0.920567 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga ONFA Token Semasa Harga Semasa $ 0.9168$ 0.9168 $ 0.9168 Perubahan Harga (24J) -0.67% Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Kelantangan (24J) $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Kelantangan (24J) -- Harga terkini OFT ialah $ 0.9168. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -0.67%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.13M. Tambahan pula, OFT mempunyai bekalan edaran sebanyak 0.00 dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 0.00. Lihat Harga Langsung OFT

Cara Membeli ONFA Token (OFT) Cuba beli OFT? Anda kini boleh membeli OFT melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli ONFA Token dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli OFTSekarang

ONFA Token Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung ONFA Token, harga semasa ONFA Token ialah 0.9167USD. Bekalan edaran ONFA Token(OFT) ialah 0.00 OFT , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $0.00 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.02% $ -0.025800 $ 0.955 $ 0.9079

7 Hari 0.10% $ 0.082399 $ 0.98 $ 0.8343

30 Hari 0.27% $ 0.1975 $ 0.98 $ 0.7051 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ONFA Token telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.025800 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.02% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, ONFA Token didagangkan pada paras tertinggi $0.98 dan paras terendah $0.8343 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.10% . Trend terkini ini mempamerkan potensi OFT untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, ONFA Token telah mengalami perubahan sebanyak 0.27% , mencerminkan kira-kira $0.1975 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa OFT berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga ONFA Token yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh OFT

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga ONFA Token (OFT) Berfungsi? Modul Ramalan Harga ONFA Token ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan OFT berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap ONFA Token untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi OFT, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga ONFA Token. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan OFT. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum OFT untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan ONFA Token.

Mengapa Ramalan Harga OFT Penting?

OFT Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahOFT berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,OFT akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga OFT pada bulan depan? Menurut ONFA Token (OFT) alat ramalan harga, harga OFT yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 OFT pada tahun 2026? Harga 1ONFA Token (OFT) hari ini ialah $0.9168 . Mengikut modul ramalan di atas, OFT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga OFT pada tahun 2027? ONFA Token (OFT) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 OFT menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga OFT pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, ONFA Token (OFT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga OFT pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, ONFA Token (OFT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 OFT pada tahun 2030? Harga 1ONFA Token (OFT) hari ini ialah $0.9168 . Mengikut modul ramalan di atas, OFT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga OFT untuk 2040? ONFA Token (OFT) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 OFT menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang